الأمواج سحبت والدته وشقيقيه إلى عرض البحر... إبن الـ13 سنة خلّص عائلته من الموت: إليكم ما حصل

منوعات
2026-02-03 | 03:50
الأمواج سحبت والدته وشقيقيه إلى عرض البحر... إبن الـ13 سنة خلّص عائلته من الموت: إليكم ما حصل
0min
الأمواج سحبت والدته وشقيقيه إلى عرض البحر... إبن الـ13 سنة خلّص عائلته من الموت: إليكم ما حصل

أشاد عناصر الإنقاذ الأستراليون بشجاعة فتى مراهق سبح لأربع ساعات وسط الأمواج قبالة سواحل أستراليا بحثا عمّن ينقذ عائلته.

وقطع الفتى البالغ 13 عاما مسافة أربعة كيلومترات سباحةً عائدا إلى الشاطئ ليطلب النجدة بعد أن سحبت الأمواج والدته وشقيقيه إلى عرض البحر خلال ممارستهم التجديف بقوارب الكاياك وركوب ألواح التجديف بالقرب من مدينة كويندالوب السياحية في غرب أستراليا.

وقال بول بريسلاند، وهو متطوع في فرق الإنقاذ البحري، إن سباحة المراهق التي استغرقت أربع ساعات أنقذت أفراد عائلته الذين عُثر عليهم متشبثين بلوح تجديف في عرض المحيط.

وتابع لشبكة "ايه بي سي": "قال إنه سبح الساعتين الأوليين وهو يرتدي سترة نجاة"، مضيفا "اعتقد هذا الفتى الشجاع أنه لن ينجو وهو يرتدي سترة النجاة، فخلعها، وسبح الساعتين التاليتين من دونها".

وقال الشرطي جيمس برادلي لـ"ايه بي سي" إنّ تصرّف الصبي "لا يمكن الثناء عليه بما يفي حقه".

وأضاف "إن عزيمته وشجاعته أنقذتا في النهاية حياة والدته وإخوته".

منوعات

والدته

وشقيقيه

البحر...

الـ13

عائلته

الموت:

إليكم

LBCI
منوعات
2026-01-22

حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
منوعات
2025-11-25

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2026-01-26

تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!

LBCI
منوعات
09:26

"كان تحت تأثير المخدرات والكحول"… سائق يودي بحياة ابنة الـ17 سنة ثم يحاول تضليل التحقيقات "بالبيرة" (فيديو)

LBCI
منوعات
08:51

تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا

LBCI
منوعات
07:33

"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)

LBCI
منوعات
2026-02-02

"هو ثالث شخص يتسبب "أويوان" بمقتله"... "فيل قاتل" يدهس رجلا ستينيا وهذه التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
2026-02-02

إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-30

السفارة الأميركية: آلية التنسيق العسكري في اتفاق وقف النار لا تزال قائمةً وهذه مواعيد الاجتماعات في الناقورة

LBCI
حال الطقس
2026-01-30

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-06

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
أخبار لبنان
08:10

في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق

LBCI
أخبار دولية
08:08

شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها

LBCI
أخبار دولية
08:03

وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل

LBCI
أخبار دولية
08:00

واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي

LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:35

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
23:52

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
أمن وقضاء
02:44

شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم

LBCI
خبر عاجل
05:43

القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي

LBCI
أخبار لبنان
03:59

"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط

LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

