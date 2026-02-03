الأخبار
الأمواج سحبت والدته وشقيقيه إلى عرض البحر... إبن الـ13 سنة خلّص عائلته من الموت: إليكم ما حصل
منوعات
2026-02-03 | 03:50
أشاد عناصر الإنقاذ الأستراليون بشجاعة فتى مراهق سبح لأربع ساعات وسط الأمواج قبالة سواحل أستراليا بحثا عمّن ينقذ عائلته.
وقطع الفتى البالغ 13 عاما مسافة أربعة كيلومترات سباحةً عائدا إلى الشاطئ ليطلب النجدة بعد أن سحبت الأمواج والدته وشقيقيه إلى عرض البحر خلال ممارستهم التجديف بقوارب الكاياك وركوب ألواح التجديف بالقرب من مدينة كويندالوب السياحية في غرب أستراليا.
وقال بول بريسلاند، وهو متطوع في فرق الإنقاذ البحري، إن سباحة المراهق التي استغرقت أربع ساعات أنقذت أفراد عائلته الذين عُثر عليهم متشبثين بلوح تجديف في عرض المحيط.
وتابع لشبكة "ايه بي سي": "قال إنه سبح الساعتين الأوليين وهو يرتدي سترة نجاة"، مضيفا "اعتقد هذا الفتى الشجاع أنه لن ينجو وهو يرتدي سترة النجاة، فخلعها، وسبح الساعتين التاليتين من دونها".
وقال الشرطي جيمس برادلي لـ"ايه بي سي" إنّ تصرّف الصبي "لا يمكن الثناء عليه بما يفي حقه".
وأضاف "إن عزيمته وشجاعته أنقذتا في النهاية حياة والدته وإخوته".
مقالات ذات صلة
منوعات
2026-01-22
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
منوعات
2026-01-22
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
2025-11-17
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
2025-11-17
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
0
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-25
شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2026-01-26
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
منوعات
2026-01-26
تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!
0
منوعات
09:26
"كان تحت تأثير المخدرات والكحول"… سائق يودي بحياة ابنة الـ17 سنة ثم يحاول تضليل التحقيقات "بالبيرة" (فيديو)
منوعات
09:26
"كان تحت تأثير المخدرات والكحول"… سائق يودي بحياة ابنة الـ17 سنة ثم يحاول تضليل التحقيقات "بالبيرة" (فيديو)
0
منوعات
08:51
تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا
منوعات
08:51
تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا
0
منوعات
07:33
"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)
منوعات
07:33
"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)
0
منوعات
2026-02-02
"هو ثالث شخص يتسبب "أويوان" بمقتله"... "فيل قاتل" يدهس رجلا ستينيا وهذه التفاصيل
منوعات
2026-02-02
"هو ثالث شخص يتسبب "أويوان" بمقتله"... "فيل قاتل" يدهس رجلا ستينيا وهذه التفاصيل
0
خبر عاجل
2026-02-02
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
خبر عاجل
2026-02-02
إنذار إسرائيلي إلى سكان كفر تبنيت وعين قانا...
0
أخبار لبنان
2026-01-30
السفارة الأميركية: آلية التنسيق العسكري في اتفاق وقف النار لا تزال قائمةً وهذه مواعيد الاجتماعات في الناقورة
أخبار لبنان
2026-01-30
السفارة الأميركية: آلية التنسيق العسكري في اتفاق وقف النار لا تزال قائمةً وهذه مواعيد الاجتماعات في الناقورة
0
حال الطقس
2026-01-30
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2026-01-30
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
أمن وقضاء
2026-01-06
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أمن وقضاء
2026-01-06
شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
أخبار لبنان
08:10
في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق
0
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
أخبار دولية
08:08
شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها
0
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
أخبار دولية
08:03
وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل
0
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
أخبار دولية
08:00
واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
تقارير نشرة الاخبار
07:57
اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
تقارير نشرة الاخبار
14:16
بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة
0
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
أخبار لبنان
13:40
أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي
1
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
خبر عاجل
08:32
في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI
2
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:35
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
02:16
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
4
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
أخبار لبنان
23:52
إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي
5
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
6
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
خبر عاجل
05:43
القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي
7
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
أخبار لبنان
03:59
"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط
8
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
خبر عاجل
12:39
قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"
