"كان تحت تأثير المخدرات والكحول"… سائق يودي بحياة ابنة الـ17 سنة ثم يحاول تضليل التحقيقات "بالبيرة" (فيديو)

وفي الساعات الأولى من صباح 24 تموز 2022، تحطّمت السيارة، ما تسبب بإصابات قاتلة في صدر كلوي، التي فارقت الحياة في موقع الحادث.وأظهرت لقطات كاميرا الشرطة، التي نُشرت حديثًا وتُعرض ضمن برنامج "999: What Happened Next" على قناة «تشانل 4»، أحد الضباط وهو يتحدث مع روبرتس، الذي بدا مرتبكًا ويحمل بيده زجاجة بيرة من نوع "بيروني".ويُسمع الضابط في الفيديو وهو يقول: "سأتحدث مع الشخص الذي يُعتقد أنه كان يقود السيارة". وأكد روبرتس أنه كان السائق، وذكر اسمه قبل أن يُطلب منه وضع زجاجة الجعة على الأرض.وتُظهر اللقطات لاحقًا اقتياده إلى سيارة الشرطة لإجراء فحص الكحول في النفس.وكشف التحقيق أن شاهدًا رأى روبرتس يشرب الكحول بعد وقوع الحادث مباشرة، وهو ما شكّل عائقًا أمام الشرطة في تحديد مستوى الكحول في دمه وقت وقوع التصادم.وقال روبرتس للضباط: "كنت أقود إلى المنزل. كان لدي أربع زجاجات بيروني في السيارة. وبمجرد أن وقع الحادث، شربتها كلها دفعة واحدة".وعندما سأله الضابط إن كان قد شرب الكحول خلال العشرين دقيقة الماضية، أجاب: "نعم".وانتظرت الشرطة فترة قصيرة قبل إجراء الفحص لتفادي تلوّث العيّنة.وقال روبرتس للشرطة: "أعرف أنني سأفشل في فحص الكحول… ربما لم يكن عليّ أن أشرب، لكنني لم أكن أقود وأنا مخمور". غير أن الضابط أبلغه لاحقًا بفشله في الفحص، مؤكدًا أن "رائحة المواد المسكرة كانت قوية جدًا".وخلال التحقيق، قال روبرتس إنه لا يعرف عدد المشروبات التي تناولها تلك الليلة، لكنه أقرّ بشرب كأسين أو ثلاثة من الجعة في النادي الليلي، إضافة إلى فودكا مزدوجة مع مشروب غازي وبعض النبيذ.وكانت كلوي قد فقدت الاتصال بأصدقائها بعد نفاد بطارية هاتفها، فطلب منها روبرتس المغادرة معه، موضحًا أن أصدقاءه سيقلّونه إلى المنزل، على أن يوصّلها في اليوم التالي.لكن بعد أن أنزله أصدقاؤه عند سيارته، صعد إلى مقعد القيادة، وجلست كلوي إلى جانبه، قبل أن ينطلق بالسيارة ويتسبب بالحادث القاتل.واعترف روبرتس لاحقًا بأربع تهم بالتسبب بالوفاة نتيجة القيادة المتهورة تحت تأثير المواد المخدرة والكحول، بحيث عكست كل تهمة نوعًا من المواد التي كان قد تعاطاها.