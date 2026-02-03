تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا

وأوضح الأطباء أن عمليات زراعة الوجه تتطلّب تطابقاً دقيقاً بين المتبرّع والمتلقّي، من حيث الجنس وفصيلة الدم وحجم الرأس.وتُعدّ إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 49.4 مليون نسمة، من الدول الرائدة عالمياً في مجال زراعة الأعضاء منذ أكثر من ثلاثة عقود. وفي عام 2021 أصبحت رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تقنّن القتل الرحيم بمساعدة طبية.وبيّن المستشفى أن نصف عمليات زراعة الوجه الست التي أُجريت في إسبانيا حتى اليوم نفّذها فريق مستشفى فال دي هيبرون، الذي سبق أن أجرى أيضاً أول عملية زرع وجه كامل في العالم عام 2010.وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسبانية، تم تنفيذ نحو 6300 عملية زراعة أعضاء في البلاد خلال العام الماضي، وكانت عمليات زرع الكلى هي الأكثر شيوعاً.