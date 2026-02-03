الأخبار
تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا
2026-02-03
أجرى مستشفى في مدينة برشلونة الإسبانية عملية رائدة لزراعة وجه، في سابقة عالمية، بعدما تبرّعت امرأة بوجهها قبل خضوعها لإجراء الموت الرحيم بمساعدة طبية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل.
وقال مستشفى فال دي هيبرون المرموق في بيان إن العملية المعقّدة شملت نقل أنسجة مركّبة من الجزء الأوسط للوجه، وشارك فيها نحو 100 مختص من بينهم أطباء نفسيون وخبراء في علم المناعة.
وأكدت منسقة عمليات الزرع في المستشفى، إليزابيث نافاس، أن المتبرّعة أظهرت "درجة من النضج تترك المرء عاجزاً عن الكلام"، مضيفة: "شخص يقرّر إنهاء حياته ويخصّص إحدى أمنياته الأخيرة لشخص غريب، ويمنحه فرصة ثانية بهذا الحجم… أمر استثنائي بكل معنى الكلمة".
أما المتلقّية، والتي عُرّفت باسمها الأول فقط "كارمي"، فكانت قد تعرّضت لنخر شديد في أنسجة الوجه نتيجة عدوى بكتيرية سببتها لدغة حشرة، ما أثّر بشكل كبير على قدرتها على الكلام والأكل والرؤية.
وقالت كارمي خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين: "عندما أنظر إلى المرآة في منزلي، أشعر بأنني بدأت أستعيد ملامحي الحقيقية"، مشيرة إلى أن تعافيها يسير بشكل جيد جداً.
وأوضح الأطباء أن عمليات زراعة الوجه تتطلّب تطابقاً دقيقاً بين المتبرّع والمتلقّي، من حيث الجنس وفصيلة الدم وحجم الرأس.
وتُعدّ إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 49.4 مليون نسمة، من الدول الرائدة عالمياً في مجال زراعة الأعضاء منذ أكثر من ثلاثة عقود. وفي عام 2021 أصبحت رابع دولة في الاتحاد الأوروبي تقنّن القتل الرحيم بمساعدة طبية.
وبيّن المستشفى أن نصف عمليات زراعة الوجه الست التي أُجريت في إسبانيا حتى اليوم نفّذها فريق مستشفى فال دي هيبرون، الذي سبق أن أجرى أيضاً أول عملية زرع وجه كامل في العالم عام 2010.
وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسبانية، تم تنفيذ نحو 6300 عملية زراعة أعضاء في البلاد خلال العام الماضي، وكانت عمليات زرع الكلى هي الأكثر شيوعاً.
