علاقة عاطفية أم مجرّد صداقة... شائعات جديدة تلاحق كيم كارداشيان ولويس هاملتون!

كشفت تقارير عن وجود علاقة حب سرية بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والنجم البريطاني لويس هاملتون، وذلك بعدما شوهد الثنائي معاً في عطلة نهاية أسبوع رومانسية في الريف الإنكليزي.وشوهدت كارداشيان برفقة هاملتون يوم الإثنين الماضي للمرة الثانية، حيث التقطت مقاطع فيديو لهما في باريس.ونفى مصدر مقرّب من هاملتون في حديث لصحيفة "ديلي ميل"، وجود علاقة بينه وبين كارداشيان، قائلاً: "إنه لا يبحث عن الاستقرار مع أي شخص، بما في ذلك كيم، لكنهما متفهمان للغاية للشائعات ووجود علاقة صداقة مع مزايا".وكشف مصدر آخر أن المقربين من كارداشيان يستخدمون لقبًا سريًا لسائق الفورمولا 1، ويشيرون إليه باسم "راسل ويلسون الخاص بها"، وهو نجم دوري كرة القدم الأميركية المحبوب وزوج المغنية سيارا ويلسون، التي كانت على علاقة سابقة بمغني الراب فيوتشر، لأنهم يرون أن هاملتون أهم من زوجها السابق، مغني الراب كانييه ويست.