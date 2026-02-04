الأخبار
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
منوعات
2026-02-04 | 05:00
مشاهدات عالية
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
وثّق مقطع فيديو لحظة عودة مجموعة من اللصوص على متن دراجة نارية إلى محل مجوهرات في لندن، كانوا قد سطوا عليه قبل دقائق، لسرقة مجوهرات ثمينة سقطت أثناء هروبهم.
وهاجم اللصوص محل مجوهرات شهير في شارع أوكسبريدج، غرب لندن، وحطموا نوافذه بمطرقة ثقيلة قبل أن يلوذوا بالفرار عند وصول الشرطة.
وأظهرت كاميرات المراقبة اللصوص وهم يعودون إلى مكان الحادث لاستعادة مجوهرات مسروقة سقطت منهم لحظة فرارهم.
وظهر رجلان من الشرطة في المقطع وهما يحاولان مطاردة المشتبه بهم سيرًا على الأقدام قبل أن يلوذوا بالفرار للمرة الثانية.
وأفادت شرطة العاصمة لاحقاً أن عناصر أخرى من الشرطة لحقت بأحد المشتبه بهم وتمكنت من انتزاع المسروقات منه.
المصدر
منوعات
الشرطة
لندن:
يعودون
مجوهرات
لاستعادة
مسروقاتهم!
