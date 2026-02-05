الملياردير إيلون ماسك يثير الجدل في تصريح: "المال لا يشتري السعادة" (صورة)

أثار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تعليقاً مقتضباً عن المال والسعادة سرعان ما انتشر بشكل لافت.

وكتب ماسك عبر صفحته على X: "المال لا يشتري السعادة"، وهي عبارة قد تبدو عادية لو صدرت عن أي شخص آخر، إلا أنّ صدورها عن أحد أغنى رجال العالم منحتها وقعاً مختلفاً، ودفعت المستخدمين إلى التفاعل معها بين ساخر ومؤيّد ومنتقد.

وتحوّل المنشور إلى مادة نقاش مفتوحة، حيث اعتبر البعض أنّ الرسالة تحمل حكمة إنسانية، فيما رأى آخرون أنّها تثير التساؤلات حين تصدر عن شخصية تمتلك ثروة تاريخية، ما جعل التغريدة حديث الإنترنت خلال ساعات.