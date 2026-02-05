الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الملياردير إيلون ماسك يثير الجدل في تصريح: "المال لا يشتري السعادة" (صورة)

منوعات
2026-02-05 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الملياردير إيلون ماسك يثير الجدل في تصريح: &quot;المال لا يشتري السعادة&quot; (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الملياردير إيلون ماسك يثير الجدل في تصريح: "المال لا يشتري السعادة" (صورة)

أثار رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تعليقاً مقتضباً عن المال والسعادة سرعان ما انتشر بشكل لافت.

وكتب ماسك عبر صفحته على X: "المال لا يشتري السعادة"، وهي عبارة قد تبدو عادية لو صدرت عن أي شخص آخر، إلا أنّ صدورها عن أحد أغنى رجال العالم منحتها وقعاً مختلفاً، ودفعت المستخدمين إلى التفاعل معها بين ساخر ومؤيّد ومنتقد.

وتحوّل المنشور إلى مادة نقاش مفتوحة، حيث اعتبر البعض أنّ الرسالة تحمل حكمة إنسانية، فيما رأى آخرون أنّها تثير التساؤلات حين تصدر عن شخصية تمتلك ثروة تاريخية، ما جعل التغريدة حديث الإنترنت خلال ساعات.

 

آخر الأخبار

منوعات

إيلون ماسك

تغريدة

تصريح

المال

السعادة

ملياردير

أغنى

رجل

أميركي

أميركا.

سجلات طبية مسرّبة تكشف أسراراً صحية صادمة عن جيفري إبستين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-12

إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة

LBCI
منوعات
2026-01-25

البيت الأبيض ينشر صورة مثيرة للجدل: "احتضن البطريق" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

الاتحاد الأوروبي يندد بـ"تصريحات مجنونة" لإيلون ماسك

LBCI
منوعات
2025-11-20

الرئيس التنفيذي الذي أثار الجدل في "قبلة حفل كولدبلاي" يبيع منزله الزوجي بسعر خيالي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:11

سجلات طبية مسرّبة تكشف أسراراً صحية صادمة عن جيفري إبستين

LBCI
منوعات
14:54

في أستراليا: مراهقون يتعرّضون لإعادة تمثيل "الهولوكوست" في مخيمات شبابية

LBCI
منوعات
14:25

واقعة صادمة... عاملة حضانة ترمي حذاءً على طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا البلد!

LBCI
منوعات
13:11

الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:28

تسجيلات لم تنشر من قبل... وثائقي جديد عن مايكل جاكسون يكشف نظرته للأطفال: "يريدون فقط لمسي"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-02

السفير السعودي لدى اليمن: رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن

LBCI
رياضة
12:10

"رونالدو مفقود"… انتشار ملصقات في شوارع السعودية! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-10

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٢٦ جريحا في ١٣ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وسائل التواصل تهدد أطفالكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اختلاس مئات الملايين في بلدية صيدا... موظفة موقوفة والآخرون أحرار!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المعادن الحيوية: الحرب الصامتة على مستقبل العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

Chevron الأميركية تدخل مجال النفط والغاز في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في الحرب التي لم تصمت: مواد كيميائية فوق الجنوب وخسائرها تضاف الى ملايين الدولارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل إرتفعت رسوم الميكانيك؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:57

تحذير عاجل لمستخدمي آيفون: بياناتكم في خطر حقيقي… وهجمات تجسّس تخترق الهاتف من دون أي نقرة

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
أمن وقضاء
06:42

تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

LBCI
أخبار دولية
01:39

مسؤول أميركي يعلن اعتقال أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا... ومحاميه ينفي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More