ما يقوله شريكك وما يقصده فعلياً قد يكونان أمرين مختلفين... إليكم أشهر الأخطاء بالعلاقات وكيف يمكن إصلاحها

2026-02-06 | 03:44
أثار كتاب "الرجال من المريخ والنساء من الزهرة" جدلاً واسعاً منذ صدوره عام 1992، بعدما روّج لفكرة أن الرجال والنساء يملكون احتياجات عاطفية مختلفة تماماً، وأن سوء فهم هذه الاختلافات يؤدي إلى فشل العلاقات.

لكن خبراء العلاقات اليوم يرون أن المشكلة ليست "رجال ضد نساء"، بل في الطريقة التي يُربّى بها كل طرف داخل المجتمع، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

تقول الدكتورة جايد توماس، الاختصاصية النفسية ومؤسسة مركز Luxe Psychology، إنّ الأبحاث تُظهر أن الفتيات والفتيان غالباً ما يُنشَّأون بشكل مختلف في ما يتعلّق بالتعبير عن المشاعر، وأساليب التواصل، وتحمل المسؤولية، ما يجعل بعض الأخطاء في العلاقات أكثر شيوعاً.

وتضيف أن فهم هذه الفروق يساعد الأزواج – خصوصاً في العلاقات طويلة الأمد – على الانتقال من منطق اللوم إلى التعاطف والعمل المشترك.

من جهتها، تشير خبيرة العلاقات الدكتورة لاليتا سوجلاني إلى أن العلاقات بعد سن الأربعين تصبح أكثر تعقيداً بسبب ضغط العمل، وتربية الأولاد، ورعاية الأسرة، وتغيرات الحياة، ما يجعل أنماط التواصل القديمة أقل فاعلية.

أخطاء شائعة يقع فيها الرجال أكثر من غيرهم

صعوبة التعبير عن المشاعر
تشير الدراسات إلى أن كثيراً من الرجال يجدون صعوبة في تحديد مشاعرهم والتعبير عنها، بسبب التربية التي غالباً ما تثني الأولاد عن إظهار العاطفة. ويؤدي ذلك أحياناً إلى الانسحاب أو تجنب المواجهة أثناء الخلافات.

التعامل مع المشاكل بوصفها عملية لا عاطفية
يميل بعض الرجال إلى تقديم حلول مباشرة عندما يكون الطرف الآخر بحاجة إلى تعاطف ودعم نفسي، ما يجعل الشريك يشعر بعدم الفهم أو التقدير.

الاعتقاد أن الصمت يعني أن الأمور بخير
قد يفسّر الرجل غياب الخلافات على أنه استقرار، في حين تكون المشكلات غير المحلولة تتراكم بهدوء.

إعطاء العمل أولوية على حساب الحضور العاطفي
حتى في حال الوجود الجسدي في المنزل، فإن الانشغال الذهني المستمر قد يضعف القرب العاطفي مع الوقت.

أخطاء شائعة تقع فيها النساء أكثر من غيرهن

تحمّل عبء العلاقة بالكامل أو التضحية المفرطة
تقول سوجلاني إن كثيراً من النساء يُنشّأن على إدارة مشاعرهن ومشاعر الآخرين، ما قد يؤدي إلى الإرهاق، والاستياء الصامت، والشعور بعدم التوازن في العلاقة.

توقّع أن يقرأ الشريك الأفكار أو المشاعر
تفترض بعض النساء أن القرب العاطفي يعني أن الشريك يجب أن يفهم ما يحتجنه دون أن يُقال، وهو ما يؤدي إلى الإحباط عندما لا يحدث ذلك.

التواصل غير المباشر خوفاً من الإزعاج أو الرفض
تلجأ بعض النساء إلى التلميح بدل التعبير الواضح عن الاحتياجات، ما يزيد فرص سوء الفهم.

تحميل النفس مسؤولية نجاح العلاقة وحدها
تميل كثيرات إلى اعتبار أي خلل في العلاقة فشلاً شخصياً، فيتحمّلن العبء العاطفي وحدهن.

فقدان الإحساس بالذات مع مرور الوقت
في العلاقات الطويلة، قد تطغى مسؤوليات الأسرة والرعاية على الهوية الفردية والرغبات الشخصية.

ويؤكد الخبراء أن الحل لا يكمن في تغيير الشريك، بل في فهم تأثير التربية والبيئة الاجتماعية على طريقة التواصل، وتشجيع الحوار الواضح والصريح، وتذكير الطرفين دائماً بأن العلاقة مسؤولية مشتركة وليست عبئاً على طرف واحد.
 

