تقرير حديث لمعهد السلامة والصحة المهنية: القوى العاملة تتعرض لضغوطٍ أكبر من أي وقت مضى!

استعرض تقريرٌ نُشر حديثًا من قِبل معهد السلامة والصحة المهنية "IOSH" تجارب العاملين في 22 دولة، من بينها المملكة المتحدة، وخلص إلى وجود قاسم مشترك "القوى العاملة تتعرض لضغوطٍ أكبر من أي وقت مضى".



كما وجد التقرير أن الشركات لا تزال تعتمد على امتيازات نمط الحياة والحوافز لمرة واحدة، بينما تُهمل قضايا جوهرية كتصميم الوظائف، عبء العمل، ساعات العمل، الثقافة التنظيمية والمخاطر النفسية والاجتماعية.



وشبّه معهد السلامة والصحة المهنية هذا الوضع بمحاولة أصحاب العمل "تغطية المشاكل" بمزايا الرفاهية، التي لا تحمي في نهاية المطاف الصحة النفسية لموظفيهم من أضرارٍ يمكن تجنبها.



وقالت روث ويلكنسون، رئيسة قسم السياسات في معهد السلامة والصحة المهنية: "لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على إجراءات رد الفعل أو "مزايا الرفاهية الإضافية"، بينما تبقى المشكلات الحقيقية التي تُسبب الضرر دون معالجة".



ويجب أن تُدمج الوقاية في أنظمة وثقافة وقيادة كل مؤسسة، ما يتطلب التزامًا قويًا وواضحًا من الإدارة العليا، وتواصلًا فعّالًا، وخلق بيئات عمل يشعر فيها الموظفون بالأمان النفسي للتعبير عن مخاوفهم.



وتؤكد نتائج الدراسة على أنه لا يمكن بناء مستقبل الصحة والرفاهية في مكان العمل على المزايا أو الملصقات أو المبادرات الرمزية.



وقد ذُكر أن مشاكل الصحة النفسية، مثل التوتر والقلق والاكتئاب، هي أكثر التحديات شيوعًا التي تواجه الموظفين.



ويكشف التقرير عن ارتفاع حاد عالميًا في تحديات الصحة والرفاهية في مكان العمل، واتساع الفجوة بين النوايا الحسنة والتأثير الحقيقي، ما يعني أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تُحقق الأثر المرجو.



وقد يسبب الإجهاد في العمل آثارًا مدمرة طويلة الأمد، ويمكن أن يُحفز إفراز هرمونات تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وزيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالسمنة.