أذهل العلماء بجسمه الرياضي وقوامه العشريني... إليكم ما حصل مع هذا الرجل الثمانيني!

شارك خوان لوبيز غارسيا في سباقات الماراثون الفائقة، وهو إنجازٌ يزداد روعةً نظرًا لأنه لم يسبق له، قبل بلوغه 66 عامًا، أن تدرب كرياضي أو مارس الرياضة بانتظام.وقال الباحثون إن لياقته الهوائية تبدو استثنائيةً بالنسبة لعمره، ما دفعهم لإجراء دراسة حول الموضوع.وفي الاختبارات العلمية المكثفة، وجد العلماء أن لوبيز يتمتع بأعلى معدل استهلاك أقصى للأكوسجين تم تسجيله على الإطلاق لدى أي شخص في الثمانين من عمره، ويُضاهي المستويات التي تُشاهد عادةً لدى الرجال في العشرينات والثلاثينات من العمر.كما وجد الخبراء أن عضلات الرجل فعّالة بشكل استثنائي في امتصاص الأوكسجين واستخدامه، ما يُساعده على مواصلة الجري السريع والثابت لفترات طويلة.وقد حظيت حالة لوبيز باهتمام دولي لأنها تُشكك في الافتراضات السائدة حول مدى التدهور الحاد في الأداء البدني مع التقدم في السن، وتُشير إلى أنه في ظل الظروف المناسبة، قد يكون من الممكن الحفاظ على لياقة بدنية استثنائية حتى بعد سن الثمانين.وقال اختصاصي فسيولوجيا التمارين الرياضية في جامعة بافيا بإيطاليا سيمون بورسيللي، والذي شارك في دراسة حالة السيد لوبيز غارسيا، لصحيفة واشنطن بوست: "لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول مسار الشيخوخة".