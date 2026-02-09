أعراض غريبة ساهمت باكتشاف إصابتها بمرض خطير... ما عاشته هذه الشابة كان صادمًا!

اكتشفت شابة، أثناء حضورها حفلاً في العمل، إصابتها بورم في الدماغ بعد خضوعها لاختبار منزلي لتحديد سبب مرضها.



وفي التفاصيل، قالت أوليفيا ماكني العشرينية إن الأعراض التي أدت إلى تشخيص إصابتها بالورم كانت "غريبة" وليست من الأعراض الشائعة التي يبحث عنها الأطباء.



وكانت ماكني تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية، ولكنها لم تعر الموضوع اهتمامًا كبيرًا بسبب إصابتها ببطانة الرحم المهاجرة ومتلازمة تكيس المبايض، ولكن انتابها الفضول بشأن خصوبتها، فقررت إجراء فحص دم منزلي للتأكد، من دون أن تدرك ما سيكشفه.



وأظهرت النتائج خللاً في مخزون البويضات، ومستوى هرمون التستوستيرون، وهرمون البرولاكتين.



وخضعت ماكني لعدد من فحوصات الدم لدى طبيبها العام، ثم أجرت تصويرًا بالرنين المغناطيسي في أيار 2025 وأخبرها الأطباء أنها مصابة بورم في الغدة النخامية، الموجودة في قاعدة الدماغ.



واكتشفت ماكني الأمر أثناء حفل عمل عبر الهاتف، واستغرقت بعض الوقت لاستيعاب الأمر.



وقالت ماكني إن التعامل مع تأثير حالتها على خصوبتها كان صعبًا للغاية حيث يؤثر الورم على مستويات هرمون البرولاكتين لديها، وهو الهرمون المسؤول عن إدرار الحليب ونمو الثدي، وقد يُسبب أعراضًا مثل عدم انتظام الدورة الشهرية والعقم.



وخضعت ماكني مؤخرًا لفحص رنين مغناطيسي آخر، وتلقت أخبارًا سارة مفادها أن الورم قد تقلص، ويمكنها الآن تقليل جرعة أدويتها قليلًا.