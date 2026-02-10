الأخبار
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
كشفت لقطات مراقبة غير منشورة سابقًا، عُثر عليها ضمن ملفات قضية إبستين، اللحظة التي عثر فيها حراس السجن على جثة الملياردير الأميركي المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين داخل زنزانته.
وبحسب ما نشره موقع
دايلي ميل
، فإن تسجيلات الـCCTV كانت مدفونة ضمن ملايين الوثائق ومقاطع الفيديو التي أفرجت عنها كل من وزارة العدل الأميركية ولجنة الرقابة في مجلس النواب، وتُظهر للمرة النادرة ما جرى في الساعات الأخيرة قبل وفاة إبستين.
وكان إبستين موقوفًا في Metropolitan Correctional Center في نيويورك بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات، عندما عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل زنزانته صباح 10 آب 2019. وبعد محاولة إنعاشه، نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته.
وأكد مكتب الطب الشرعي في نيويورك أن وفاته كانت انتحارًا شنقًا، إلا أن الملابسات التي أحاطت بالقضية غذّت، منذ ذلك الحين، نظريات واسعة عن احتمال وجود شبهة جنائية.
وتُظهر اللقطات الجديدة حارسًا يقترب من مكتب أمني قرب زنزانة إبستين عند الساعة 6:30 صباحًا، ثم يتجه نحو الزنزانة بعد نحو عشر ثوانٍ فقط. وبعد دقيقة تقريبًا، يظهر حارس آخر يتحرك ذهابًا وإيابًا بين المكتب الأمني والمنطقة التي تقع فيها الزنزانة، قبل أن ينضم إليه حارسان آخران.
وتُظهر المشاهد لاحقًا الحراس وهم يركضون بين الموقعين، فيما أُعلن رسميًا عن وفاة إبستين عند الساعة 6:39 صباحًا.
وكانت وفاة إبستين قد أوقفت فجأة واحدة من أكثر القضايا الجنائية الفيدرالية متابعة في الولايات المتحدة، إذ اتهمه الادعاء بإدارة شبكة اتجار جنسي بالقاصرات امتدت لسنوات وشملت ولايات ودول عدة.
لكن التحقيقات كشفت لاحقًا عن سلسلة إخفاقات خطيرة داخل السجن. فبحسب السجلات الرسمية، لم يلتزم الحراس المكلفون بمراقبته بجولات التفقد الإلزامية خلال الليل، كما تم تفويت جولتي الساعة الثالثة والخامسة فجرًا.
إضافة إلى ذلك، لم تكن الكاميرات المثبتة خارج زنزانته تعمل بشكل سليم تلك الليلة، إذ تعطلت كاميرتان على الأقل، ما تسبب بوجود فجوات خطيرة في المراقبة المصوّرة، ومنع المحققين من تحديد تسلسل دقيق للحظات الأخيرة في حياة إبستين.
وحتى اليوم، لم يتم تحديد توقيت رسمي دقيق لوفاته.
وتتضمن الملفات الجديدة الصادرة عن وزارة العدل تفاصيل إضافية اطّلع عليها محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المفتش العام التابع لوزارة العدل الأميركية، من بينها لقطات تُظهر شخصًا غير محدد يقترب من الطابق الذي كانت تقع فيه زنزانة إبستين.
وأظهرت إحدى اللقطات ما وُصف بـ"وميض برتقالي" يصعد درجًا قرب جناحه خلال ساعات الليل. وفي تقرير مكتب المفتش العام، ورد أنه عند الساعة 10:39 مساءً في 9 آب 2019 لاحظ عملاء الـFBI "وميضًا برتقاليًا يبدو وكأنه يصعد درج جناح L، وقد يكون نزيلًا يُرافقه أحد الحراس".
إلا أن مكتب المفتش العام توصّل إلى تفسير مختلف، مشيرًا إلى أن "السجناء كانوا في حالة إغلاق تام، ومن المحتمل أن يكون الشخص يحمل أغطية أو مستلزمات خاصة بالسجناء".
ويتناقض هذا التباين في تفسير اللقطات مع تصريحات سابقة لمسؤولين أميركيين بارزين. فقد قال وزير العدل الأميركي الأسبق بيل بار في مقابلة عام 2019 إنه اطّلع شخصيًا على تسجيلات الكاميرات، مؤكّدًا أن "لا أحد دخل المنطقة التي كان فيها إبستين في تلك الليلة".
كما صرّح نائب مدير الـFBI السابق Dan Bongino لقناة فوكس نيوز في أيار الماضي قائلاً: "الفيديو واضح تمامًا… هو الشخص الوحيد الموجود هناك، وهو الوحيد الذي دخل وخرج من المكان".
غير أن التقرير النهائي لمكتب المفتش العام خلص إلى أن "حارسًا غير محدد الهوية صعد درج جناح L عند الساعة 10:39 مساءً، ثم عاد وظهر ضمن مجال الكاميرا عند الساعة 10:41 مساءً"، ما يعيد فتح علامات الاستفهام حول ما جرى فعلًا في تلك الليلة داخل أكثر مراكز الاحتجاز الفيدرالية حراسة في الولايات المتحدة.
