تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

2026-02-10 | 18:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

كشف مشرّعون أميركيون، بعد الاطلاع على ملفات غير منقّحة تتعلق بقضية جيفري إبستين، أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الملفات تتضمن إشارات إلى ارتباط إبستين بمسؤول رفيع في حكومة أجنبية حالية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النائبان توماس ماسي (جمهوري) و رو خانا (ديمقراطي)، حيث أكدا أن ستة رجال على الأقل يُرجّح أن تَرد أسماؤهم على نحو مُدين في هذه الملفات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويقود النائبان منذ تموز الماضي حملة للإفراج عن "ملفات إبستين"، ودفعا باتجاه إقرار قانون الشفافية الخاص بها، والذي وقّعه لاحقًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم صدور القانون، لا يزال النائبان يطالبان بمزيد من الشفافية، بعدما نشرت وزارة العدل الأميركية أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة في 30 كانون الثاني، إلا أن معظمها جاء مخفيّ الأسماء والمعلومات الأساسية.

وقال ماسي إن الملفات تتضمن شخصًا "في موقع رفيع جدًا داخل حكومة أجنبية"، داعيًا وزارة العدل إلى "تصحيح أخطائها" في حجب المعلومات.

وأوضح أن أحد المستندات التي نشرها يحتوي على 18 موضعًا محجوبًا، من بينها أربعة رجال وُلدوا قبل عام 1970.

وكان يوم الاثنين هو المرة الأولى التي يُسمح فيها لأعضاء في الكونغرس بالاطلاع على النسخ غير المنقّحة، وذلك من خلال زيارة أحد مباني وزارة العدل في شمال شرقي واشنطن والاطلاع على الملفات عبر أجهزة الوزارة.

من جهته، قال النائب الديمقراطي جايمي راسكين، الذي اطّلع بدوره على الملفات، إن الوثائق تتضمن ضحايا صغارًا لم يُكشف عنهم سابقًا، بينهم فتاة في التاسعة من عمرها.

وأضاف: "تقرأ في هذه الملفات عن فتيات في الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، والعاشرة… واليوم رأيت ذكرًا لفتاة في التاسعة. هذا أمر صادم ومخزٍ".

ماكسويل تلتزم الصمت

وفي السياق نفسه، رفضت شريكة إبستين السابقة غيسلين ماكسويل الإجابة عن أسئلة النواب، وتمسّكت بحقها في التزام الصمت خلال جلسة مغلقة أمام الكونغرس.

ومثلت ماكسويل افتراضيًا، وهي موقوفة حاليًا، أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب لأقل من ساعة، ضمن التحقيق البرلماني المشترك حول طريقة تعامل وزارة العدل مع قضية إبستين.

القضية قد تهز العائلة المالكة البريطانية

وبعد الجلسة، حذّر النائب رو خانا من أن تداعيات فضيحة إبستين قد تشكّل تهديدًا حقيقيًا للعائلة المالكة البريطانية، معتبرًا أن القضية تتجاوز جرائم فردية وتصل إلى صلب المؤسسة السياسية والاجتماعية في بريطانيا.

وقال خانا إن ما تكشفه القضية يعكس "ثقافة إفلات النخب من المحاسبة"، مضيفًا: "هذه أكثر لحظة هشاشة تمر بها الملكية البريطانية في تاريخها".

وأشار بشكل مباشر إلى علاقة الأمير أندرو بإبستين، وكذلك إلى أسماء سياسية بارزة، من بينها بيتر ماندلسون، السفير البريطاني السابق في واشنطن.

واعتبر خانا أن الاكتفاء بإجراءات رمزية، مثل سحب الألقاب الملكية، لا يرقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية.

كما وجّه انتقادًا إلى صمت كبار المسؤولين، مؤكدًا أن على الملك تشارلز الثالث توضيح ما الذي كان يعرفه عن القضية ومتى.

وختم خانا بالتحذير من أن أي اهتزاز كبير للعائلة المالكة بسبب هذه الملفات لن يقتصر تأثيره على بريطانيا فقط، بل قد يكشف شبكة أوسع من النخب النافذة على ضفتي الأطلسي، مع تداعيات تتجاوز بكثير حدود القصر الملكي.

LBCI
أخبار دولية
2025-11-22

نائبة أميركية استقالت من الكونغرس بعد خلافها مع ترامب في شأن ملفات ابستين

LBCI
منوعات
2025-12-17

اتهام مراهق بقتل طفلة عمرها 9 سنوات في بريطانيا... إليكم ما حصل

LBCI
منوعات
2026-01-28

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
أخبار دولية
2025-12-23

استنكار من ضحايا لإبستين بعد إفراج جزئي عن وثائق الملف من جانب إدارة ترامب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
18:00

بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب

LBCI
منوعات
17:32

محاكمة غير مسبوقة: اتهام Meta Platforms وGoogle بتعمد صناعة إدمان الأطفال على المنصات

LBCI
منوعات
17:25

اليوتيوبر الاشهر في العالم "مستر بيست" يشتري بنكا رقميا يستهدف الشباب

LBCI
منوعات
11:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
منوعات
2026-02-06

مصادرة الهاتف تنتهي بفاجعة: 3 شقيقات يقفزن من الطابق التاسع… اشتباه بلعبة الكترونية ورسالة انتحار تكشف الأسباب

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-15

الولايات المتحدة: احتجاز ناقلة نفط إضافية في الكاريبي

LBCI
أخبار لبنان
20:23

واشنطن تفرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب مرتبطة بحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
18:03

اجتماع بين محافظ البقاع وممثلة مفوضية اللاجئين عرض ملف النازحين السوريين وعودتهم إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
20:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

LBCI
اقتصاد
09:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
11:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
14:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
17:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
18:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
12:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
19:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

