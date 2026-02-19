في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)

ويواجه الأمير أندرو، الذي جُرّد سابقًا من ألقابه الملكية بسبب علاقته بإبستين، سلسلة من التحقيقات والدعاوى المرتبطة بادعاءات تتعلق بالاتجار بالبشر وسوء استخدام المنصب العام، رغم أنه نفى مرارًا أي ارتكاب مخالفات.ومن المتوقع أن تشكل هذه التحقيقات مرحلة مفصلية في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل التي طالت العائلة الملكية البريطانية في السنوات الأخيرة.