تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها

منوعات
2026-02-19 | 06:29
مشاهدات عالية
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها
3min
تورّمت قدمها ثم شعرت بجفاف في الجلد والفم… أعراض بسيطة كشفت إصابتها بمرض نادر كان يهدد حياتها

بدأت قصة شيراز هندرسون، البالغة من العمر 53 عامًا، بعرض بسيط بدا غير مقلق: تورّم في قدمها بعد رحلة بالقطار إلى فرنسا. ظنت في البداية أن السبب هو قلة الحركة خلال السفر، لكن التورّم لم يختفِ، بل ازداد سوءًا مع مرور الوقت، ليكشف لاحقًا عن إصابتها بمرض مناعي نادر.

وقالت شيراز إنها لاحظت تورّم قدمها أثناء عطلتها، لكنها لم تُعر الأمر اهتمامًا كبيرًا في البداية، قبل أن تضطر بعد أسابيع إلى تغيير حذائها بسبب الألم والتورّم المستمر. وعند عودتها إلى منزلها في بريطانيا، راجعت الطبيب، حيث أظهرت الفحوصات وجود مؤشرات التهاب مرتفعة، لكن لم يتم التوصل إلى تشخيص واضح.

ومع مرور الأشهر، بدأت تظهر أعراض أخرى مقلقة، منها جفاف شديد في الجلد والفم، وترقق الشعر، وبحة في الصوت، إضافة إلى آلام في الساقين والفك وإرهاق شديد جعل الأنشطة اليومية أكثر صعوبة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبعد انتظار استمر عامًا كاملًا لموعد مع اختصاصي، خضعت شيراز لفحوصات متقدمة، ليأتي التشخيص الصادم: إصابتها بمتلازمة شوغرن، وهي مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي الغدد المسؤولة عن إنتاج الرطوبة في الجسم.

ويشرح الخبراء أن هذا المرض يؤدي إلى جفاف شديد في العينين والفم، وقد يؤثر أيضًا على الجلد والمفاصل والرئتين والأعصاب. كما يصيب النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال، إذ تصل نسبة الإصابة بين النساء إلى عشرة أضعاف مقارنة بالرجال.

وتكمن خطورة المرض في صعوبة تشخيصه، إذ تتداخل أعراضه مع أمراض أخرى، ما يؤدي غالبًا إلى تأخر التشخيص لسنوات. وتشير الدراسات إلى أن متوسط فترة التشخيص قد يصل إلى ست سنوات في بعض الحالات.

وقد يؤدي عدم علاج المرض إلى مضاعفات خطيرة، منها تلف الغدد وفقدان القدرة على إنتاج الدموع واللعاب، ما يزيد خطر تسوس الأسنان، وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان في خلايا الدم.

وبعد التشخيص، تلقت شيراز علاجًا بأدوية تنظم نشاط الجهاز المناعي، وأكدت أنها لاحظت تحسنًا سريعًا، حيث استعادت قدرتها على المشي والنشاط بشكل أفضل.

ورغم عدم وجود علاج نهائي حتى الآن، يؤكد الخبراء أن أبحاثًا واعدة تجري حاليًا لتطوير أدوية جديدة قد تساعد في السيطرة على المرض وتحسين جودة حياة المرضى.

وقالت شيراز إنها تشعر بالارتياح بعد معرفة سبب معاناتها، لكنها تأمل في زيادة الوعي بهذا المرض، مؤكدة أن قصتها قد تساعد آخرين على اكتشافه مبكرًا وتجنب سنوات من المعاناة دون تشخيص.

