فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

منوعات
2026-02-19 | 15:48
مشاهدات عالية
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

كشفت رسالة إلكترونية صادمة ضمن أحدث الوثائق المرتبطة بملفات جيفري إبستين أن رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية ضد القاصرين كان يمول سرًا سارة فيرغسون، دوقة يورك السابقة، لمدة 15 عامًا، بدءًا من عام 1996، وهو العام الذي انفصلت فيه عن الأمير أندرو.

ووفقًا للرسالة التي بعث بها إبستين إلى أحد أصدقائه، فقد أكد أنه بدأ "دعمها ماليًا" بعد طلاقها، في خطوة أثارت تساؤلات جديدة حول مصادر تمويل نمط حياتها الفاخر بعد الانفصال، وفق ما نقل  موقع دايلي ميل.

ويأتي هذا الكشف في وقت حساس، تزامنًا مع اعتقال الأمير أندرو مؤخرًا ضمن تحقيقات مرتبطة بالقضية نفسها، فيما أفادت تقارير بأن سارة فيرغسون تتجنب الظهور العلني وسط تصاعد الجدل.

وتشير الرسائل إلى أن الدعم المالي الذي قدمه إبستين ربما تجاوز بكثير مبلغ 15 ألف جنيه إسترليني الذي اعترفت سارة سابقًا بتلقيه، ما أثار انتقادات وتساؤلات بشأن كيفية تمويل حياتها ونفقات ابنتيها، الأميرتين بياتريس ويوجيني.

كما أظهرت المراسلات أن سارة فيرغسون ظلت على اتصال وثيق بإبستين حتى بعد إدانته وسجنه، بل وقدمت له اعتذارًا خاصًا بعد أن وصفته علنًا بأنه مجرم جنسي، مؤكدة في رسالة أنه كان "صديقًا كريمًا ومخلصًا".

وفي إحدى الرسائل، اشتكى إبستين من تصريحاتها العلنية التي أدانت سلوكه، مشيرًا إلى أنه دعمها ماليًا لسنوات طويلة، ما يعكس عمق العلاقة المالية بين الطرفين.
 


كما كشفت الوثائق أن إبستين لعب دورًا في محاولة مساعدتها على تجاوز أزماتها المالية ومنع إفلاسها، في وقت كانت فيه تواجه صعوبات مالية متزايدة.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير تفيد بأن سارة فيرغسون ابتعدت عن الأنظار مؤخرًا، حيث يُعتقد أنها أمضت وقتًا في أوروبا والشرق الأوسط، وسط تكهنات حول مستقبلها ومكانتها الاجتماعية.

وتُعد هذه الوثائق أحدث فصل في فضيحة إبستين التي لا تزال تلقي بظلالها على شخصيات بارزة، بما في ذلك أفراد من العائلة الملكية البريطانية، وتثير تساؤلات متجددة حول طبيعة العلاقات المالية والشخصية المرتبطة بالقضية.

وتستمر التحقيقات والتداعيات المرتبطة بهذه القضية، التي تُعد واحدة من أكبر الفضائح التي طالت شخصيات سياسية وملكية في العصر الحديث.

