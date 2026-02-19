فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

كما كشفت الوثائق أن إبستين لعب دورًا في محاولة مساعدتها على تجاوز أزماتها المالية ومنع إفلاسها، في وقت كانت فيه تواجه صعوبات مالية متزايدة.وتزامنت هذه التطورات مع تقارير تفيد بأن سارة فيرغسون ابتعدت عن الأنظار مؤخرًا، حيث يُعتقد أنها أمضت وقتًا في أوروبا والشرق الأوسط، وسط تكهنات حول مستقبلها ومكانتها الاجتماعية.وتُعد هذه الوثائق أحدث فصل في فضيحة إبستين التي لا تزال تلقي بظلالها على شخصيات بارزة، بما في ذلك أفراد من العائلة الملكية البريطانية، وتثير تساؤلات متجددة حول طبيعة العلاقات المالية والشخصية المرتبطة بالقضية.وتستمر التحقيقات والتداعيات المرتبطة بهذه القضية، التي تُعد واحدة من أكبر الفضائح التي طالت شخصيات سياسية وملكية في العصر الحديث.