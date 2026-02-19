الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)





والتُقطت صور للأمير، الذي بلغ 66 عامًا، وهو يغادر مركز شرطة آيلشام في مقاطعة نورفولك مساء الخميس، حيث بدا عليه الذهول والتوتر أثناء جلوسه في المقعد الخلفي للسيارة عقب الإفراج عنه، وفق ما نقل موقع ظهر الأمير أندرو، دوق يورك السابق، وهو يغادر مركز الشرطة بعد ساعات من اعتقاله على خلفية الاشتباه في سوء السلوك أثناء توليه منصبًا عامًا، في تطور غير مسبوق في تاريخ العائلة الملكية البريطانية الحديثة.والتُقطت صور للأمير، الذي بلغ 66 عامًا، وهو يغادر مركز شرطة آيلشام في مقاطعة نورفولك مساء الخميس، حيث بدا عليه الذهول والتوتر أثناء جلوسه في المقعد الخلفي للسيارة عقب الإفراج عنه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل





وكانت الشرطة قد اعتقلت الأمير صباح الخميس خلال مداهمة لمنزله الجديد "وود فارم" في ساندرينغهام، ضمن تحقيقات تتعلق باتهامات تفيد بأنه ربما شارك معلومات حساسة مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين أثناء عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.



وأكدت شرطة وادي التايمز في بيان أن "رجلًا في الستينات من عمره" تم الإفراج عنه لاحقًا مع استمرار التحقيقات، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش في منزله قد انتهت، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وكانت الشرطة قد اعتقلت الأمير صباح الخميس خلال مداهمة لمنزله الجديد "وود فارم" في ساندرينغهام، ضمن تحقيقات تتعلق باتهامات تفيد بأنه ربما شارك معلومات حساسة مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين أثناء عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.وأكدت شرطة وادي التايمز في بيان أن "رجلًا في الستينات من عمره" تم الإفراج عنه لاحقًا مع استمرار التحقيقات، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش في منزله قد انتهت، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.





وبحسب التقارير، يشتبه في أن الأمير أندرو نقل معلومات سرية إلى إبستين، تضمنت تفاصيل عن زيارات رسمية وفرص استثمارية، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل.



وفي أول تعليق رسمي، أعرب الملك تشارلز الثالث عن "قلقه العميق" إزاء اعتقال شقيقه، مؤكدًا أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"، ومشددًا على دعم العائلة الملكية الكامل لسير العدالة. وبحسب التقارير، يشتبه في أن الأمير أندرو نقل معلومات سرية إلى إبستين، تضمنت تفاصيل عن زيارات رسمية وفرص استثمارية، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل.وفي أول تعليق رسمي، أعرب الملك تشارلز الثالث عن "قلقه العميق" إزاء اعتقال شقيقه، مؤكدًا أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"، ومشددًا على دعم العائلة الملكية الكامل لسير العدالة.