الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
منوعات
2026-02-19 | 15:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
ظهر الأمير أندرو، دوق يورك السابق، وهو يغادر مركز الشرطة بعد ساعات من اعتقاله على خلفية الاشتباه في سوء السلوك أثناء توليه منصبًا عامًا، في تطور غير مسبوق في تاريخ العائلة الملكية البريطانية الحديثة.
والتُقطت صور للأمير، الذي بلغ 66 عامًا، وهو يغادر مركز شرطة آيلشام في مقاطعة نورفولك مساء الخميس، حيث بدا عليه الذهول والتوتر أثناء جلوسه في المقعد الخلفي للسيارة عقب الإفراج عنه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الأمير صباح الخميس خلال مداهمة لمنزله الجديد "وود فارم" في ساندرينغهام، ضمن تحقيقات تتعلق باتهامات تفيد بأنه ربما شارك معلومات حساسة مع رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين أثناء عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة.
وأكدت شرطة وادي التايمز في بيان أن "رجلًا في الستينات من عمره" تم الإفراج عنه لاحقًا مع استمرار التحقيقات، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش في منزله قد انتهت، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وبحسب التقارير، يشتبه في أن الأمير أندرو نقل معلومات سرية إلى إبستين، تضمنت تفاصيل عن زيارات رسمية وفرص استثمارية، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل.
وفي أول تعليق رسمي، أعرب الملك تشارلز الثالث عن "قلقه العميق" إزاء اعتقال شقيقه، مؤكدًا أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"، ومشددًا على دعم العائلة الملكية الكامل لسير العدالة.
ويُعد اعتقال الأمير أندرو الأول من نوعه بحق أحد كبار أفراد العائلة الملكية في العصر الحديث، وقد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية غير مسبوقة، خصوصًا أن تهمة سوء السلوك في المنصب العام قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد في حال الإدانة.
وتواصل الشرطة البريطانية تحقيقاتها في القضية، حيث سيتم لاحقًا تسليم الأدلة إلى النيابة العامة لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات رسمية إليه.
وكان الأمير أندرو قد نفى مرارًا ارتكاب أي مخالفات، فيما تظل القضية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل التي طالت العائلة الملكية البريطانية في السنوات الأخيرة.
***إقرأ أيضا:
في عيد ميلاده الـ66… اعتقال الأمير أندرو ومداهمة منزله في تطور صادم بقضية إبستين: إليكم التفاصيل (فيديو)
منوعات
أندرو
يغادر
الحجز
بملامح
مذهولة…
اعتقال
لكبير
العائلة
الملكية
بريطانيا
(صور)
التالي
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
مقلاة هوائية تشعل حريقاً مأساوياً في مطعم صيني... ورجل وطفلة بين الضحايا!
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
