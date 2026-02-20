الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انهار جسده ورفضا انقاذه... زوجان تركا ابنهما المريض وحده في المنزل: هذا ما فعله الإهمال به!

منوعات
2026-02-20 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انهار جسده ورفضا انقاذه... زوجان تركا ابنهما المريض وحده في المنزل: هذا ما فعله الإهمال به!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
انهار جسده ورفضا انقاذه... زوجان تركا ابنهما المريض وحده في المنزل: هذا ما فعله الإهمال به!

توفي صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك بعد معاناته من مرض السكري غير المشخص بعد إهمال والديه له وعدم ثقتهما في نتيجة تشخيص الأطباء في المستشفى لحالته.

ويواجه داميون توماس، 48 عامًا، وتامارا توماس، 45 عامًا، اتهامات بإساءة معاملة طفل والقتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم، وذلك في قضية وفاة ابنهما جوشوا، الذي كان يتلقى تعليمه في المنزل.

واستمعت هيئة المحلفين إلى أن الصبي انهار في الساعات الأولى من الصباح بحيث لم يتمكن من الوصول إلى دورة المياه في الطابق السفلي، فتبول على نفسه.

وأبلغ توماس هيئة المحلفين أنه ذهب إلى عمله في وقت لاحق من ذلك الصباح، وأن زوجته لم تستدعِ المساعدة إلا في تمام الساعة 12:43 ظهرًا بعد تدهور حالة جوشوا، حين لاحظت شحوب شفتيه، وخروج رغوة من فمه، وضعف تنفسه.

وأُبلغت هيئة المحلفين في محكمة برمنغهام الملكية أنه كان يعاني من داء السكري من النوع الأول غير المعالج وغير المشخص، مما أدى إلى إصابته بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا عاجلًا.

المصدر
 

آخر الأخبار

منوعات

ورفضا

انقاذه...

زوجان

ابنهما

المريض

المنزل:

الإهمال

LBCI التالي
حاولت الانتحار وبعد فشلها طالبت بالموت الرحيم... معركة حياة أو موت بين الأب وابنته وهكذا حكم القضاء
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-02-11

إفراج موقت يتحوّل إلى مأساة… هذا ما فعله سجين في تركيا بوالدته وزوجته وابنته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-24

ما جديد مبنى القبة الذي انهار؟

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-07

انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-09

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:24

حاولت الانتحار وبعد فشلها طالبت بالموت الرحيم... معركة حياة أو موت بين الأب وابنته وهكذا حكم القضاء

LBCI
منوعات
07:55

صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!

LBCI
منوعات
05:13

"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل

LBCI
منوعات
15:48

فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-21

استهداف وكر لتنظيم داعش في منطقة داريا في سوريا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02

مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-12

رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قدموا تصاريح الذّمة المالية

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-14

أبو فاعور: الجامعة اللبنانية ركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:52

ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر

LBCI
أخبار لبنان
03:22

سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:30

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
15:48

فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

LBCI
حال الطقس
01:15

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
15:16

الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:48

الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
اقتصاد
05:12

جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More