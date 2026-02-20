انهار جسده ورفضا انقاذه... زوجان تركا ابنهما المريض وحده في المنزل: هذا ما فعله الإهمال به!

توفي صبي يبلغ من العمر 12 عاماً، وذلك بعد معاناته من مرض السكري غير المشخص بعد إهمال والديه له وعدم ثقتهما في نتيجة تشخيص الأطباء في المستشفى لحالته.ويواجه داميون توماس، 48 عامًا، وتامارا توماس، 45 عامًا، اتهامات بإساءة معاملة طفل والقتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم، وذلك في قضية وفاة ابنهما جوشوا، الذي كان يتلقى تعليمه في المنزل.واستمعت هيئة المحلفين إلى أن الصبي انهار في الساعات الأولى من الصباح بحيث لم يتمكن من الوصول إلى دورة المياه في الطابق السفلي، فتبول على نفسه.وأبلغ توماس هيئة المحلفين أنه ذهب إلى عمله في وقت لاحق من ذلك الصباح، وأن زوجته لم تستدعِ المساعدة إلا في تمام الساعة 12:43 ظهرًا بعد تدهور حالة جوشوا، حين لاحظت شحوب شفتيه، وخروج رغوة من فمه، وضعف تنفسه.وأُبلغت هيئة المحلفين في محكمة برمنغهام الملكية أنه كان يعاني من داء السكري من النوع الأول غير المعالج وغير المشخص، مما أدى إلى إصابته بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة خطيرة تهدد الحياة وتتطلب علاجًا عاجلًا.