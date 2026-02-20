كشف خبراء أن الأمير السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور واجه إجراءات صارمة لدى اعتقاله يوم أمس الخميس، قائلين إنه عومل كـ"مجرم عادي" في مركز الشرطة.ووفقًا لتوجيهات الحكومة، التقطت الشرطة مجموعة من الصور للأمير وأخذت بصمات أصابعه ومسحات من حمضه النووي، وقدّمت كوباً من الشاي له وسمحت له أيضاً بإجراء مكالمة هاتفية واحدة.ووصف الرقيب المتقاعد في شرطة العاصمة، غراهام ويتون، مؤلف كتاب "كيف تصبح ضابط شرطة"، الظروف المحتملة خلال فترة احتجاز أندرو، مصرحًا لصحيفة ديلي ميل: "لن تكون أكبر من غرفة صغيرة في منزل شبه منفصل بثلاث غرف نوم."وتابع: "لا توجد أي ميزة لأي معاملة تفضيلية في أي مركز احتجاز دخلته. لا يمكنك الحصول على غرفة أفضل، ولا يمكنك الحصول على وجبات أفضل، ستحصل على ما هو موجود".وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الأمير أندرو صباح يوم الخميس الماضي في مزرعة وود في ساندرينغهام، نورفولك قبل الإفراج عنه بعد ساعات قليلة، للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام في إطار تحقيقات تتعلق بملف الممول الأميركي جيفري إبستين.