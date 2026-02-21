اختطفا طفلتهما المريضة وفرّا… هكذا تم العثور عليها في شمال فرنسا وهذه التفاصيل

عثرت السلطات الفرنسية السبت في مستشفى في شمال فرنسا على رضيعة في أسبوعها السادس مشمولة بقرار يقضي بوضعها في مؤسسة للرعاية تمنّع والداها عن تنفيذه، وهو ما استدعى صدور بلاغ الخميس بتعرضها مع شقيقها وشقيقتها للخطف على يد ذويهم.



وأوضح المدعي العام إريك ماتيه أن الطفلة داليا التي تعاني اعتلالا في القلب يستلزم رعاية منتظمة قبل الخضوع لعملية جراحية كانت على قيد الحياة لدى العثور عليها في مستشفى بمدينة ليل، حيث أُودعتها "امرأة مجهولة الهوية كان وجهها مخفيا بحجاب وقناع جراحي".



وأفاد ماتيه بأن أمرا بوضع الأطفال الثلاثة في مؤسسة للرعاية كان صدر الأربعاء بناء على بلاغ من أحد المستشفيات بأنهم يعيشون في مسكن غير لائق وبأن "والديهم يتعاطيان المخدرات، ويهملان تلبية احتياجاتهم الأساسية".



لكنّ الوالدين منعا المربّين الاجتماعيين الذين حضروا لتنفيذ أمر رعاية أطفالهم الثلاثة، ولاذا بالفرار الخميس مصطحبين صغارهما.



وتتواصل عمليات البحث لتحديد مكان وجود شقيقَي داليا وهما نائل البالغ 18 شهرا، وإيلين البالغة عامين ونصف عام، وفقا للمدعي العام، وللعثور على الوالدين عبد القادر بن عبد الرحمن (24 عاما) وشيماء حطّاب (20 عاما).



ووُضع اثنان من أقارب الوالدين قيد الحبس على ذمة التحقيق صباح السبت "للاشتباه في مساعدتهما إياهما في خطف الأطفال والفرار".