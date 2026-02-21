الأخبار
أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات بين الضحايا… جرائم مروعة ارتكبها زوجان بحق أكثر من 30 طفلًا في الهند وهذا مصيرهما
منوعات
2026-02-21 | 15:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات بين الضحايا… جرائم مروعة ارتكبها زوجان بحق أكثر من 30 طفلًا في الهند وهذا مصيرهما
أصدرت محكمة هندية حكما بالإعدام على زوجين بتهمة الاعتداء الجنسي على 33 صبيا بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات، وبيع مقاطع فيديو تظهر الاعتداءات على "الدارك ويب" (الويب المظلم)، بحسب السلطات.
وأُدخل بعض الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الأعضاء التناسلية لحقت بهم خلال الاعتداءات الجنسية، بحسب بيان صدر الجمعة عن مكتب التحقيقات الوطني الهندي.
ارتُكبت الاعتداءات بين عامي 2010 و2020 في منطقتي باندا وشيتراكوت في ولاية أوتار براديش في شمال الهند.
وجاء في البيان "خلال التحقيق، تبين أن المتهمين ارتكبا أفعالا شنيعة مختلفة، بينها اعتداءات جنسية مع إيلاج بحق 33 طفلا ذكرا".
وأصدرت محكمة خاصة حكما بالإعدام على الزوجين، وأمرت حكومة الولاية بدفع مليون روبية (11,021 دولارا أميركيا) كتعويض لكل ضحية.
والحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلى.
وأفاد مكتب التحقيقات الوطني بأن الزوجين استدرجا ضحاياهما من خلال عرض ألعاب فيديو عبر الإنترنت عليهم، ومن خلال المال والهدايا.
وسجّل الزوجان الاعتداءات وباعا مقاطع الفيديو والصور على الـ "الدارك ويب" لعملاء في 47 دولة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.
نُفذت آخر عمليات الإعدام في الهند في آذار 2020 بحق أربعة رجال شنقوا بعد إدانتهم باغتصاب امرأة جماعيا وقتلها في حافلة في دلهي عام 2012.
منوعات
تتجاوز
أعمارهم
سنوات
الضحايا…
جرائم
مروعة
ارتكبها
زوجان
طفلًا
الهند
مصيرهما
