سيارة وجوائز بانتظاركم… اكتشفوا ما يُخبّئه "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت (فيديو)

انطلقت فعاليات معرض "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت، حاملاً معه أجواء رمضانية مميّزة تجمع بين المأكولات، التسوّق والترفيه تحت سقف واحد، مع مفاجآت يومية للزوار.

ولا يقتصر الحدث على الأجواء الاحتفالية فحسب، إذ يتخلّله سحب على سيارة، إلى جانب جوائز قيّمة تُقدَّم طوال شهر رمضان المبارك.

ويضم المعرض مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدّم أشهى الأطباق الرمضانية والحلويات الشرقية، إضافة إلى مشاريع لبنانية صغيرة تعرض منتجات مميّزة للمنزل والهدايا، في مساحة تعكس روح الشهر الفضيل.

كما يشهد الحدث حضور برنامج أكرم من مين مع الإعلامي وسام حنا، حيث يطل يومياً نجم أو نجمة عبر إنستغرام ليطرحوا “حزورة” على المتابعين. ويتيح التفاعل الصحيح فرصة للفوز بجوائز قيّمة، ما يضيف طابعاً تفاعلياً مميزاً إلى المعرض.

ويستمر "ليالي زمان" طيلة شهر رمضان، داعياً العائلات ومحبي الأجواء الرمضانية إلى المشاركة والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين التسوّق، الترفيه والفرص الرابحة.