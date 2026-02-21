الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف مذهل في بنما: قبر عمره ألف عام مليء بالذهب يكشف أسرار حضارة غامضة

منوعات
2026-02-21 | 15:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف مذهل في بنما: قبر عمره ألف عام مليء بالذهب يكشف أسرار حضارة غامضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف مذهل في بنما: قبر عمره ألف عام مليء بالذهب يكشف أسرار حضارة غامضة

عثر علماء آثار في بنما على قبر يقدّر عمره بنحو ألف عام دُفنت فيه إلى جانب البقايا البشرية قطع ذهبية وفخاريات، بحسب ما أفادت المسؤولة عن فريق التنقيب لوكالة فرانس برس.

وسُجّل هذا الاكتشاف في موقع إل كانو في منطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر إلى جنوب غرب مدينة بنما.

وسبق أن عثر علماء الآثار على بقايا تعود لما قبل حقبة الاستعمار الأوروبي التي بدأت في القرن السادس عشر.

أما في هذا الاكتشاف الجديد، فقد عُثر على البقايا العظمية محاطة بمقتنيات ذهبية وفخار مزخرف بنقوش، ما يشير إلى أن الراقدين في القبر كانوا من النخبة الاجتماعية، بحسب ما شرحت المسؤولة عن فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس الجمعة.


وقدّرت عمر القبر بين 800 سنة وألف.

وقالت الباحثة إن البقايا التي كانت مدفونة مع الذهب تعود إلى الشخص الأعلى مرتبة في المجموعة.

وعثر على رفات هذا الشخص مع سوارين وقرطين وقلادة صدرية مزينة بالخفافيش والتماسيح، وفقا للباحثة.

ويرتبط موقع إل كانو الأثري بالمجتمعات التي سكنت المقاطعات الوسطى من بنما بين القرنين الثامن والحادي عشر.

وقالت مايو "هنا كانوا يدفنون موتاهم لمدة 200 عام".

وقالت وزارة الثقافة إن هذا الاكتشاف يُعدّ "ذا أهمية كبيرة لعلم الآثار في بنما ولدراسة المجتمعات ما قبل الإسبانية في أميركا الوسطى".

ويقول الخبراء إن هذه الحفريات تُظهر أن تلك المجتمعات لن تكن تعتقد أن الموت هو نهاية، بل انتقال إلى مرحلة أخرى يُحافظ فيها الإنسان على مكانته الاجتماعية.

منوعات

بنما:

بالذهب

أسرار

حضارة

غامضة

LBCI التالي
سيارة وجوائز بانتظاركم… اكتشفوا ما يُخبّئه "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت (فيديو)
بعد أكثر من قرن على اندثارها… عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى موطنها الأصلي في غالاباغوس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20

اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18

أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-12

اكتشاف نقوش سرّية داخل موقع "العشاء الأخير" في القدس

LBCI
منوعات
2026-02-05

سجلات طبية مسرّبة تكشف أسراراً صحية صادمة عن جيفري إبستين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:00

سيارة وجوائز بانتظاركم… اكتشفوا ما يُخبّئه "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت (فيديو)

LBCI
منوعات
15:33

بعد أكثر من قرن على اندثارها… عودة 150 سلحفاة عملاقة إلى موطنها الأصلي في غالاباغوس

LBCI
منوعات
15:28

أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات بين الضحايا… جرائم مروعة ارتكبها زوجان بحق أكثر من 30 طفلًا في الهند وهذا مصيرهما

LBCI
منوعات
15:18

اختطفا طفلتهما المريضة وفرّا… هكذا تم العثور عليها في شمال فرنسا وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:00

سيارة وجوائز بانتظاركم… اكتشفوا ما يُخبّئه "ليالي زمان" في فوروم دو بيروت (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29

عام جديد تستقبله الـLBCI والاستعدادات من البيروت هول

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-17

صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

LBCI
أمن وقضاء
07:44

قوى الأمن: توقيف مطلوب متورّط بسرقة منازل ومحال في جبل لبنان والاعتداء على قاصر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:22

ويتكوف: الإيرانيون ربما على بعد أسبوع من الحصول على مواد لصنع القنابل ذات جودة صناعية

LBCI
أخبار دولية
13:39

ضريح القديس فرنسيس الاسيزي يُفتح للعالم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

جردُ قضاء جُبيل: بين جهلِ رمي النُفايات وثقافةِ النّظافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

دراسة تُظهر أنّ ذهب لبنان يمكن استخدامه لمصلحة اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

كيف نستهلك من دون دفع الـTVA؟

LBCI
أخبار دولية
13:09

إليكم ثمن العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:02

مباراة بين أميركا وايران.. والكرة في ملعب الاخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

ضربة موجِعة لحزب الله في البقاع ولحماس في عين الحلوة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:01

توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

عقم قانون الايجار يهدد بطرد الاف المستأجرين إلى الشارع

LBCI
حال الطقس
02:14

كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية

LBCI
أخبار دولية
00:11

تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
07:42

تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد

LBCI
أمن وقضاء
03:27

جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أخبار لبنان
09:07

البابا يُعطي الضوء الأخضر لتطويب كاهنين لبناني وفرنسي

LBCI
أخبار لبنان
04:35

مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More