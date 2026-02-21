اكتشاف مذهل في بنما: قبر عمره ألف عام مليء بالذهب يكشف أسرار حضارة غامضة

عثر علماء آثار في بنما على قبر يقدّر عمره بنحو ألف عام دُفنت فيه إلى جانب البقايا البشرية قطع ذهبية وفخاريات، بحسب ما أفادت المسؤولة عن فريق التنقيب لوكالة فرانس برس.



وسُجّل هذا الاكتشاف في موقع إل كانو في منطقة ناتا، على بعد نحو 200 كيلومتر إلى جنوب غرب مدينة بنما.



وسبق أن عثر علماء الآثار على بقايا تعود لما قبل حقبة الاستعمار الأوروبي التي بدأت في القرن السادس عشر.



أما في هذا الاكتشاف الجديد، فقد عُثر على البقايا العظمية محاطة بمقتنيات ذهبية وفخار مزخرف بنقوش، ما يشير إلى أن الراقدين في القبر كانوا من النخبة الاجتماعية، بحسب ما شرحت المسؤولة عن فريق التنقيب جوليا مايو لوكالة فرانس برس الجمعة.