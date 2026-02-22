بعد تناولها جرعة من الكحول... شابة ثلاثينية تواجه مصيرًا مأساويا!

توفيت كيرستي ماكي الثلاثينية بعد أمسية قضتها في المنزل مع صديقتها، بشكل مأساوي عام 2022 بسبب تناولها مشروبًا كحوليًا ملوثًا من دون علمها.



ودُفن جثمان المرأة في بريطانيا بعد شهر من وفاتها، بينما أمضى أقاربها عددا من الأشهر العصيبة في انتظار إجابات حاسمة، حيث أكدت تقارير الطبيب الشرعي أن سبب الوفاة كان التسمم بالميثانول.



وبعد وفاتها، قادت والدة كيرستي، مارغريت، حملةً للتوعية بأهمية منع وقوع المزيد من المأساة حيث انضمت إلى عائلات أخرى متضررة، مشيرةً إلى ورود تقارير عن حالات مماثلة في وجهات أخرى مثل اليونان وإسبانيا.



وسلطت الأم، البالغة من العمر 66 عامًا، الضوء على الأعراض الخطيرة حتى لا يتجاهل المصابون الأمر ظنًا منهم أنه مجرد صداع كحولي.



وكشفت مارغريت أنه في وجهات سياحية شهيرة مثل لاوس وإندونيسيا وتايلاند، قد تكون المشروبات الروحية المُقدمة في الحانات مغشوشة، بينما يمكن إعادة إغلاق الزجاجات الفارغة الأصلية وبيعها من قبل تجار يستخدمون الميثانول لتخفيف المشروبات الروحية وخفض التكاليف.



ويشبه الميثانول الإيثانول في كونه سائلاً شفافاً قابلاً للاشتعال وله رائحة مماثلة، كما أن الكميات الضئيلة من الميثانول قد تؤدي إلى العمى أو الوفاة في غضون 12 إلى 48 ساعة من تناوله.



ولم تُرفع أي دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن وفاة كيرستي، لأن الزجاجة أُلقيت قبل وقت طويل من اكتشاف العائلة الحقيقة المُفجعة.

وقالت مارغريت: "لم يخطر ببال أحد في قضية كيرستي احتمال التسمم بالميثانول، وعندما اكتشفنا الحقيقة، كانت الزجاجة قد أُلقيت منذ زمن طويل، فلم يكن هناك سبيل للإثبات واضطررنا إلى تقبّل الأمر".