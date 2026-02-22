"عرس الجن"... قصة حقيقية عن "طقاقة" في الكويت تجتاح مواقع التواصل! (فيديو)

في مفاجأة غير متوقعة ضمن السباق الرمضاني، خطفت حلقة "عرس الجن" من المسلسل الكويتي "وحوش 2" الأضواء وتصدّرت حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فبعد ساعات قليلة من عرضها، تحوّل اسم الحلقة إلى وسم متداول بكثافة، وانتشرت مقاطع منها بشكل واسع، وسط تفاعل لافت من المشاهدين الذين عبّروا عن صدمتهم من الأجواء المرعبة التي كسرت نمط الدراما الرمضانية المعتاد.

وتستند الحلقة إلى حكاية شعبية كويتية متداولة منذ سنوات، تدور حول مطربة تُدعى لإحياء حفل زفاف غامض عام 1997، قبل أن تكتشف أنها أمام "عرس للجن". هذا المزج بين القصة والإخراج العصري أعاد إحياء القصة في قالب درامي مشوّق، مستفيداً من ارتباطها بالذاكرة الجمعية لدى الجمهور الخليجي.

نجاح الحلقة لم يكن فقط في عنصر الرعب، بل في قدرتها على استحضار قصة يعرفها كثيرون منذ الطفولة، ما جعل المشاهد يدخل في أجواء من الترقب والخوف حتى قبل تصاعد الأحداث.

بهذا الطرح، أثبتت "عرس الجن" أن الحكايات الشعبية حين تُقدَّم برؤية حديثة قادرة على إحداث ضجة واسعة.