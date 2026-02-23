دب يخطف أنظار الجمهور في حفل بافتا 2026... وهذه الجائزة التي قدمها!

خطف الدب بادينغتون الأضواء بظهوره المميز خلال حفل توزيع جوائز بافتا 2026، حيث خصص بعض الوقت من عرضه المسرحي لتقديم جائزة أفضل فيلم للأطفال والعائلة.

وبينما كان يشق طريقه إلى المسرح، لوّح بادينغتون بقبعته الحمراء الشهيرة لجمهور النجوم، بمن فيهم إيما ستون، وكيت هدسون، وليوناردو دي كابريو، وتيموثي شالاميه.

وارتدى الدب معطفه الأزرق، وتخلى عن حقيبته البنية المهترئة وشطيرة المربى لصالح ظرف الجائزة.

ووقف بادينغتون، الذي يبلغ طوله أربعة أقدام، خلف منصته المصغّرة، وقال: "تبدون جميعًا مندهشين لرؤيتي، وأنا مندهش مثلكم تمامًا".

ثم ذكر الدب عمته المحبوبة التي ربّته في البيرو، وعائلته براونز التي تبنّته عندما وصل إلى لندن.

