تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!

2026-02-24 | 05:00
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!

عثرت الشرطة على جثة امرأة داخل منزل في أستراليا، كاشفةً أنها ربما تُركت لمدة تصل إلى أسبوعين قبل اكتشافها.

واستُدعيت الشرطة إلى شارع بيريل كورت في بيلبيرد بارك، غرب بريسبان، صباح يوم الخميس الماضي، إثر بلاغات عن حدوث شجار في الشارع.

وأعلنت الشرطة التي ألقت القبض على رجل في الشارع نفسه، عن فتح تحقيق في جريمة قتل بعد تلقيها نتائج تشريح الجثة.

وقال المفتش مايكل ماناجو: "أجرينا تشريحًا للجثة، والذي كشف عن بعض العناصر المشبوهة في هذه الوفاة، ولذلك نتعامل معها على أنها جريمة قتل".

وأضاف: "تشير تحقيقاتنا إلى أن المرأة كانت في ذلك المنزل لمدة أسبوعين تقريبًا، بدءًا من أوائل شباط"، فيما لا يزال الرجل يخضع للفحص الطبي.

وأكد المفتش أن الرجل المحتجز والمرأة كانا يعرفان بعضهما، مستبعداً تورّط أي شخص آخر في وفاتها.

المصدر

