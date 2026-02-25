توجّه لتعيين مدير قصر فرساي مديرا لمتحف اللوفر... وهذه التفاصيل

أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس الأربعاء أن مدير قصر فرساي كريستوف لوريبو مرشّح لتولي إدارة متحف اللوفر بعد استقالة مديرته لورانس دي كار عقب السرقة الشهيرة التي وقعت فيه.



وتوقع المصدر أن يصدر تعيين كريستوف ليريبول خلال اجتماع حكومي الأربعاء، على أن توكل له مهمة تعزيز أمن المتحف الذي يُعد الأكثر استقبالا للزوار في العالم، وتحديثه.



وقدمت دي كار استقالتها الثلاثاء إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، وذلك عقب سلسلة من الفضائح من بينها السرقة الشهيرة لمجوهرات في وضح النهار.