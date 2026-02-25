لقيت مصرعها أمام عائلتها... حادث مأساوي يودي بحياة امرأة بريطانية في إسبانيا: إليكم ما حصل!

لقيت امرأة بريطانية مصرعها أمام عائلتها إثر اصطدام سيارتها بمؤخرة شاحنة على طريق سريع في إسبانيا.

وذكرت صحيفة "سبانيش آي" أن السيارة الصغيرة اصطدمت بمؤخرة الشاحنة قبيل الساعة الثانية بعد الظهر من ذلك اليوم، ما أسفر عن وفاة المرأة وإصابة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بجروح خطيرة.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 40 عامًا وطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في الحادث، إلا أن إصاباتهما وُصفت بأنها طفيفة.

وتُظهر صور من موقع الحادث أجزاءً كبيرة ومُحطمة من الشاحنة على الطريق، مع وجود زجاج مُحطم يُحيط بموقع التصادم.

وتسبب الحادث في ازدحام مروري امتد لما يقارب الميل، مع إغلاق مؤقت للمسار الأيمن من الطريق السريع.

المصدر