طيور البطريق الإمبراطوري على وشك الانقراض... صور الأقمار الصناعية تكشف عن عواقب "كارثية"

طيور البطريق الإمبراطوري من أبرز حيوانات القارة القطبية الجنوبية، لكن هذه الطيور المهيبة مهددة بالانقراض.



وفي التفاصيل، التقطت صور الأقمار الصناعية للمرة الأولى مستعمرات البطريق أثناء تبديل ريشها، حيث تستبدل ريشها بريش جديد مقاوم للماء.



ويُعدّ تبديل الريش فترةً بالغة الخطورة على طيور البطريق الإمبراطوري، إذ لا تستطيع النزول إلى الماء للتغذية لأسابيع عدة ريثما ينمو ريشها الجديد.



وتكشف الصور المذهلة كيف يُجبر تقلص الجليد البحري الطيور على التجمع في مجموعات أصغر وأكثر اكتظاظًا.



وفي كل عام، تهاجر طيور البطريق الإمبراطور من بحر روس لمسافة تصل إلى 1000 كيلومترًا إلى أرض ماري بيرد بحثًا عن جليد بحري مستقر لتغيير ريشها.



وخلال فترة تغيير الريش التي تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، تخرج طيور البطريق إلى الشاطئ.



وعن طريق الصدفة، رصد الباحثون صور الأقمار الصناعية بقعًا بنية مميزة على طول ساحل أرض ماري بيرد تزامنت مع موعد تغيير ريش البطريق الإمبراطور.



وأدرك العلماء أنها لا بد أن تكون مستعمرات لتغيير ريش البطريق.



وتوقع الباحثون، في ضوء التوقعات المستقبلية، أن تبدأ هذه الطيور بالبحث عن مواقع جديدة لتغيير ريشها.



وأوضح الدكتور بيتر فريويل: "نعلم أنها قادرة على التكيف، على الأقل فيما يتعلق بمواقعها، ولكن المواقع الأخرى نادرة، والجليد البحري أقل استقرارًا، لذا ينطوي اختيار موقع جديد على مخاطر كامنة".



ومن المتوقع أن تُصدر دراسة منفصلة في الأسابيع المقبلة تحليلًا لأعداد طيور البطريق في بحر روس.