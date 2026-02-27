"تساقط شعرها وتوقفت دورتها الشهرية وأصبح جسدها ضعيفاً": هكذا قادت خوارزميات السوشيال ميديا مراهقة إلى حافة الموت

لكن تدريجياً، تحوّل الإعجاب إلى هوس.وبدأت إيلويز تستبعد أطعمة من نظامها الغذائي، ثم راحت تحسب السعرات الحرارية بدقة مفرطة. وتحوّل الطعام في نظرها إلى أرقام يجب السيطرة عليها، لا إلى مصدر تغذية. كانت تقارن بين أنواع الفاكهة من حيث عدد السعرات، وتخشى "تجاوز الحد" اليومي الذي حدده تطبيق عدّ السعرات الذي أصبح جزءاً أساسياً من يومها.ومع كل مقطع تشاهده، كانت الخوارزميات تدفعها نحو محتوى أكثر تطرفاً. ظهرت على صفحتها فيديوهات تروّج للنحافة الشديدة، وحسابات تقدّم "نصائح" لفقدان الوزن بطرق غير صحية، بل وأخرى تمجّد اضطرابات الأكل بشكل مباشر.والنتيجة كانت خطيرة. تساقط شعرها، توقفت دورتها الشهرية، وأصبح جسدها ضعيفاً إلى درجة أنها بالكاد تستطيع المشي. لم تدرك عائلتها حجم المشكلة إلا بعد ملاحظة فقدانها الكبير للوزن، لتأتي الصدمة بالتشخيص الطبي: فقدان الشهية العصبي.