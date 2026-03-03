طفح جلدي أحمر كبير على رقبة ترامب يثير التساؤلات... وهذا ما أوضحه الطبيب الرئاسي (صورة)

ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض الاثنين وعلى رقبته طفح جلدي أحمر واضح عزاه طبيبه إلى علاج "وقائي".



وأظهرت صورة لوكالة فرانس برس بقعة حمراء مع عدة قشور بنية بارزة فوق ياقة قميصه على الجانب الأيمن من عنق الرئيس البالغ 79 عاما، وهو الأكبر سنا الذي يُنتخب للمنصب على الإطلاق.



وقال الطبيب الرئاسي شون باربابيلا في بيان لفرانس برس إن "الرئيس ترامب يستخدم مرهما شائعا للغاية على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة وصفه طبيب البيت الأبيض".





وأضاف "الرئيس يستخدم هذا العلاج لمدة أسبوع ويتوقع بأن يدوم الاحمرار أسابيع عدة".



ولوحظت البقعة الحمراء خلال مراسم تقليد ميدالية الشرف، بعد عطلة نهاية أسبوع بدأت خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران.



وشوهد ترامب في الماضي بآثار كدمات على يديه عزاها البيت الأبيض إلى استخدام الأسبرين.