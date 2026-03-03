الأخبار
طفح جلدي أحمر كبير على رقبة ترامب يثير التساؤلات... وهذا ما أوضحه الطبيب الرئاسي (صورة)
منوعات
2026-03-03 | 03:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
طفح جلدي أحمر كبير على رقبة ترامب يثير التساؤلات... وهذا ما أوضحه الطبيب الرئاسي (صورة)
ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض الاثنين وعلى رقبته طفح جلدي أحمر واضح عزاه طبيبه إلى علاج "وقائي".
وأظهرت صورة لوكالة فرانس برس بقعة حمراء مع عدة قشور بنية بارزة فوق ياقة قميصه على الجانب الأيمن من عنق الرئيس البالغ 79 عاما، وهو الأكبر سنا الذي يُنتخب للمنصب على الإطلاق.
وقال الطبيب الرئاسي شون باربابيلا في بيان لفرانس برس إن "الرئيس ترامب يستخدم مرهما شائعا للغاية على الجانب الأيمن من رقبته، وهو علاج وقائي للبشرة وصفه طبيب البيت الأبيض".
وأضاف "الرئيس يستخدم هذا العلاج لمدة أسبوع ويتوقع بأن يدوم الاحمرار أسابيع عدة".
ولوحظت البقعة الحمراء خلال مراسم تقليد ميدالية الشرف، بعد عطلة نهاية أسبوع بدأت خلالها الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران.
وشوهد ترامب في الماضي بآثار كدمات على يديه عزاها البيت الأبيض إلى استخدام الأسبرين.
وسادت تكهّنات حيال الوضع الصحي لترامب نظرا إلى الكدمات والتورّم في ساقيه، ولحظات عدة بدا فيها وكأنه يغفو خلال الفعاليات العامة.
وكشف البيت الأبيض الصيف الماضي أن تورّم ساقَي ترامب شُخِّص كأحد أعراض القصور الوريدي المزمن، وهي حالة شائعة تتسبّب فيها صمامات الأوردة المختلّة في تراكم الدم، مما يؤدي إلى تورّم وتشنجات وتغيّرات في الجلد.
منوعات
ترامب
التساؤلات...
أوضحه
الطبيب
الرئاسي
(صورة)
التالي
"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟
مدرج على قائمة اليونسكو... الغارات الجوية تطال قصراً أثرياً في طهران
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
