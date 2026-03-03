الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟

منوعات
2026-03-03 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;العدوى العاطفية&quot; والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟

في أزمنة التهديد، لا ينتشر الخوف فقط عبر صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، بل ينتقل أيضاً بصمتٍ بين الوجوه، عبر الشاشات، ومن خلال الكلمات. ما يبدو شعوراً فردياً قد يتحول سريعاً إلى حالة نفسية عامة تظلل مجتمعاً بأكمله. هنا يظهر مفهوم "العدوى العاطفية".

العدوى العاطفية هي العملية التي نلتقط من خلالها، من دون وعي، مشاعر من حولنا. نحن لا نستمع فقط إلى الأخبار؛ نحن نلتقط نبرة الصوت، توتر الجسد، تعابير الوجه، وحتى طاقة المكان. فنميل إلى محاكاة مزاج الآخرين وتعابيرهم كما لو أن مشاعرهم أصبحت مشاعرنا.

تشير الدراسات إلى أن التفاعلات الاجتماعية — سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة — قادرة على إحداث تزامن عاطفي وسلوكي بين الأفراد. قد يكفي أن نرى الخوف في عيني شخص آخر حتى يتنشط في داخلنا النظام العصبي ذاته المرتبط بالشعور بالخطر. ويمكن أن تُثار العدوى العاطفية عبر تعابير الوجه، أو عبر مراقبة سلوك الآخرين، أو حتى من خلال التفاعل الرقمي. بعض الأبحاث في علم الأعصاب توضح أن هذا التزامن يمكن أن يكون فسيولوجياً أيضاً، حيث يتطابق إيقاع الانفعال بين الأفراد خلال التفاعل.

لكن في زمن الحرب، لم تعد العدوى العاطفية تقتصر على الدائرة الاجتماعية الضيقة. لقد توسعت لتصبح ظاهرة رقمية.

وتشير أبحاث علم النفس الإعلامي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تكتفي بنقل الوقائع خلال الأزمات، بل تعيد تشكيل التجربة العاطفية للجمهور. فالتعرض المكثف للمحتوى المرتبط بالتهديد يزيد من شدة القلق والغضب والحزن.

توضح نظريات التقييم العاطفي أن المشاعر لا تنشأ من الحدث ذاته، بل من الطريقة التي نفسّر بها الحدث. عندما يتكرر أمامنا محتوى يصوّر الوضع على أنه غير قابل للسيطرة أو مليء بالغموض، يميل الدماغ إلى تفسيره كتهديد دائم، فيتولد القلق. وعندما يُقدَّم الحدث في إطار تحميل المسؤولية لطرف معين، يتعزز الغضب. أما عندما تتركز السرديات على الخسائر غير القابلة للتعويض، فيبرز الحزن.

وما يزيد خطورة الأمر أن المشاعر السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي ذات طبيعة “معدية”. التعبير العلني عن الخوف أو الغضب يدفع الآخرين لاختبار مشاعر مماثلة. إعادة نشر فيديو صادم، مشاركة قصة مأساوية، أو حتى تعليق مشحون بالغضب، كلها أدوات تنقل الانفعال أفقياً بين الناس.

وهكذا، لا ينتشر الخبر فقط، بل ينتشر الشعور معه.

من الشعور إلى السلوك

القلق الجماعي ليس حالة عاطفية عابرة، بل قوة قادرة على توجيه السلوك الاجتماعي. تشير الدراسات إلى أن القلق قد يدفع الناس إلى الامتثال لإجراءات الحماية، بينما قد يحفّز الغضب التحرك والمطالبة بالتغيير. أما الحزن فقد يعزز التعاطف… أو، في بعض الحالات، يؤدي إلى الانسحاب واليأس.

بمعنى آخر، المنصات الرقمية لا تضخم المشاعر فحسب، بل قد تعيد توجيه استجابة المجتمع بأكمله للخطر.

حين تتحول المعلومات إلى سلاح

في زمن الحرب، لا يقتصر الخطر على الرصاص. فبينما يحاول الناس تفادي القصف والبحث عن الأمان، قد يجدون أنفسهم أيضاً محاصرين بسيل من المعلومات الكاذبة أو المحرضة على الكراهية التي تنتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هذه المعلومات — رغم كونها رقمية وغير ملموسة — يمكن أن تُحدث أذى حقيقياً. فالسرديات الضارة قد تدفع إلى أفعال لاحقة، أو قد تُنتج الأذى بحد ذاتها. يكفي أن تنتشر شائعة تستهدف جماعة عرقية معينة في توقيت متزامن مع اعتداءات ضدها، حتى يُفترض وجود تأثير متبادل بين الخطاب الرقمي والسلوك على الأرض.

صحيح أن إثبات العلاقة السببية المباشرة بين المعلومات والفعل ليس أمراً سهلاً، لأن السياق الاجتماعي والسياسي يلعب دوراً حاسماً في تفسير المحتوى، لكن التزامن بين انتشار خطاب تحريضي ووقوع أفعال عنف ليس تفصيلاً يمكن تجاهله.

وفي حالات أخرى، قد لا يحدث فعل مباشر، لكن الضرر يقع: حرمان من مساعدات إنسانية، سلوك طرق إجلاء غير آمنة بسبب معلومات مضللة، أو تجنب خدمات طبية نتيجة شائعات.

هنا يصبح الخوف ليس فقط شعوراً… بل بيئة.

مجتمع تحت ضغط عاطفي دائم

في سياق التهديد المستمر، يتحول التعرض المتكرر للمحتوى المشحون عاطفياً إلى عامل مضاعف للقلق الجماعي. يتوسع التقييم النفسي للحدث، ويصبح الخوف حالة مزاجية عامة لا تخص فرداً بعينه.

العدوى العاطفية تذكّرنا بأن الإنسان كائن اجتماعي وعصبي في آن واحد. ما نشعر به ليس معزولاً، وما نشاركه لا يبقى فردياً. في زمن الحرب، قد لا يكون السؤال فقط: ماذا يحدث على الأرض؟ بل أيضاً: ماذا يحدث في عقول الناس وقلوبهم؟.
 
المصادر:

منوعات

العاطفية"

والقلق

الجماعي:

يتحوّل

الخوف

التهديد؟

LBCI التالي
الصحة النفسية تحت القصف: هكذا تضاعف النزاعات المسلحة القلق والاكتئاب عالمياً
طفح جلدي أحمر كبير على رقبة ترامب يثير التساؤلات... وهذا ما أوضحه الطبيب الرئاسي (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-23

إيران تحذّر من أنها ستعتبر أي هجوم أميركي حتى لو بضربات محدودة "عدوانا"

LBCI
أخبار دولية
2026-02-13

ترامب: "الخوف" دافع قوي في المفاوضات الصعبة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
2026-02-27

فولكر تورك يعرب عن "قلقه البالغ" من تصعيد عسكري في الشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
2026-02-04

ترامب: على المرشد الإيراني أن يكون "قلقا جدا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:36

الصحة النفسية تحت القصف: هكذا تضاعف النزاعات المسلحة القلق والاكتئاب عالمياً

LBCI
منوعات
03:28

طفح جلدي أحمر كبير على رقبة ترامب يثير التساؤلات... وهذا ما أوضحه الطبيب الرئاسي (صورة)

LBCI
منوعات
06:30

مدرج على قائمة اليونسكو... الغارات الجوية تطال قصراً أثرياً في طهران

LBCI
منوعات
2026-03-01

لعنة الأمير أندرو تلاحق ابنتيه.. قرار حاسم يبعدهما عن المشهد الملكي في المستقبل القريب!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:54

الجميّل من بعبدا: ما هذا “العقل المريض” لحزب الله؟...ووقت طرد السفير الإيراني حان

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-14

الرئيس سعد الحريري في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري: الرئيس الشهيد حي فيكم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وانتم "المستقبل"

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
أخبار لبنان
07:08

إنذار إسرائيلي إلى سكان اللبوة وعين بورضاي وحوش الغنم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

ربيع الأمين للـLBCI: إدارة الصراع في لبنان خاطئة فنحن نحارب الاحتلال بالقوة لا بالعقل… والحزب ساهم في التحرير واخذ لبنان رهينة

LBCI
أخبار دولية
03:51

إسرائيل تعلن بدء العملية البرية داخل الأراضي اللبنانية… إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
02:36

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
19:13

هبة نصر للـLBCI: إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر لتقوم بما تريد أن تقوم به في لبنان لما يسمى "إنهاء المهمّة"... ومطار بيروت خطُّ أحمر من قبل الأميركيين

LBCI
أخبار لبنان
15:36

إسرائيل عازمة على توسيع هجماتها على لبنان... هذا ما قالته آمال شحادة للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:28

نزوح والاف المواطنين على الطرقات…

LBCI
أخبار لبنان
14:21

كيف يُقرأ دخول حزب الله على خط الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية أميركياً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

لمن لم يتابع: ماذا حصل في اليوم الثالث من الحرب الإيرانية الأميركية الإسرائيلية؟

LBCI
حال الطقس
14:15

إليكم حال الطقس في لبنان...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:55

ردًا على سلام... بيان من النائب محمد رعد

LBCI
خبر عاجل
06:59

تحذير اسرائيلي لسكان برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
خبر عاجل
23:21

انذار إسرائيلي الى سكان الحدث: من أجل سلامتكم عليكم إخلاء هذه المباني فورا

LBCI
خبر عاجل
22:52

انذار اسرائيلي عاجل الى سكان بلدات في الجنوب

LBCI
خبر عاجل
22:47

انذار الى سكان الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية

LBCI
اقتصاد
02:32

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
19:09

أدرعي لسكان حارة حريك: عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له

LBCI
خبر عاجل
02:36

مشاهد للصواريخ التي أُطلقت هذا الصباح من برغز على اسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More