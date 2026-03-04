الأخبار
بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة
2026-03-04 | 11:47
بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة
شرح خبراء الطب النفسي أن الشعور بالتوتر أو القلق — أو حتى الإحساس بأن العالم انقلب فجأة إلى حالة من الفوضى — هو رد فعل طبيعي لما يحصل في العالم اليوم. لكنهم يشددون في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد طرق للتعامل مع الأخبار بطريقة مسؤولة لحماية الصحة النفسية.
ويقول مايكل زيفرا، أستاذ الطب النفسي في كلية فاينبرغ للطب بجامعة نورث وسترن، لوكالة "أسوشيتد برس": "الخوف والحزن والارتباك… كلها ردود فعل طبيعية جداً في ظروف استثنائية. لا ينبغي للناس أن يشعروا بالذنب بسبب القلق. إنه رد فعل إنساني طبيعي، لكن المهم هو معرفة كيفية إدارته”.
مشاعر طبيعية
يشير زيفرا إلى أنه منذ عام 2020 — العام الذي شهد جائحة كوفيد-19 القاتلة، واضطرابات اجتماعية وسياسية وكوارث طبيعية — لاحظ بشكل واضح ارتفاع عدد المرضى الذين يتحدثون عن زيادة القلق بسبب الأخبار الجارية.
فبعض المرضى يفرّغون مشاعرهم بالحديث، وآخرون يتحدثون عن التصفح المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، بينما يعبر البعض عن شعور بالعجز والإحباط.
لكن الأطباء النفسيين يؤكدون أن هذه المشاعر طبيعية ومتوقعة. بل إن بعضها قد يؤدي أحياناً إلى نتائج إيجابية، مثل الانخراط في العمل المجتمعي أو السياسي، أو الانضمام إلى منظمات مدنية، أو التواصل مع صانعي القرار.
ويرغب بعض الناس أيضاً في معرفة المزيد عن الأحداث الجارية، لكن كما في معظم أمور الحياة، يبقى الاعتدال ضرورياً.
ويقول زيفرا: "المشكلة أن كثيراً من الناس يغرقون في الأخبار، ويستمرون في التفكير فيها بشكل مفرط، وكأنهم عالقون داخلها".
استهلاك الأخبار المقلقة
وفي عالم اليوم، أصبح الوصول إلى الأخبار أسهل من أي وقت مضى. فبمجرد نقرة واحدة يمكن للناس الاطلاع على أي حدث تقريباً، بينما تدفع خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي المزيد من المنشورات والتنبيهات إلى هواتف المستخدمين على مدار الساعة.
وتقول دانا روز غارفين، عالمة النفس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إنها درست لسنوات ظاهرة "الصدمات الجماعية المتتالية"، ولاحظت كيف أن التغطية الإعلامية المستمرة لجائحة كورونا زادت مستويات القلق.
وتوضح أن الناس لم يعودوا يستهلكون الأخبار كما في الماضي. فبدلاً من قراءة صحيفة مرة يومياً أو مشاهدة نشرة الأخبار المسائية، أصبحوا أكثر تعرضاً للأحداث الجارية على مدار اليوم.
وتضيف: "في أي أزمة، يتجه الناس إلى وسائل الإعلام للحصول على المعلومات، وهذا رد فعل منطقي ومفيد. لكن أبحاثنا تظهر وجود تأثير متبادل: يحدث الحدث، فيبحث الناس عن معلومات، فيزداد قلقهم، ثم يدفعهم القلق إلى متابعة المزيد من الأخبار".
وتؤكد أن هذه الحلقة قد تتحول إلى دائرة يصعب الخروج منها.
متابعة الأخبار بمسؤولية
ورغم تفهم الخبراء لرغبة الناس في متابعة الأخبار، فإنهم يؤكدون إمكانية القيام بذلك بطريقة صحية من دون الشعور بالإرهاق النفسي.
وأولى النصائح هي التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والابتعاد عن التصفح المتواصل للأخبار السلبية.
وتقول روكسان كوهين سيلفر، أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا في إيرفاين: "أنا شخصياً لا أغرق في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا قرار واعٍ لحماية صحتي النفسية والجسدية".
كما تحذر من الصور ومقاطع الفيديو الصادمة التي تنتشر بسرعة على الإنترنت، إذ يمكن أن تسبب توتراً طويل الأمد عند مشاهدتها مراراً.
وتضيف: "يمكن للإنسان أن يبقى مطلعاً على الأخبار من دون أن يعرّض نفسه باستمرار لمشاهد صادمة".
وتنصح غارفين بالبحث عن طرق أكثر هدوءاً لمتابعة الأخبار، مثل قراءة مقالات تحليلية، أو الاستماع إلى بودكاست إخباري، أو مشاهدة تقرير تلفزيوني مختصر، بدلاً من ترك الخوارزميات تقود المستخدم إلى دوامة لا تنتهي من الأخبار.
كما يشجع الخبراء على استخدام أدوات ضبط وقت الشاشة الموجودة في الهواتف الذكية للحد من الوقت الذي يقضيه المستخدم في التصفح.
وينصح زيفرا أيضاً باختيار مصادر إخبارية محايدة قدر الإمكان، وتجنب المحتوى الحاد أو الاستفزازي الذي قد يزيد القلق والغضب.
البحث عن طرق للتعامل مع القلق
حتى لو كان الحدث المقلق يقع على بعد آلاف الكيلومترات، فإنه قد يسبب توتراً شديداً لمن يتابعه. لذلك ينصح الخبراء بالبحث عن طرق أخرى للتعامل مع الضغط النفسي.
وتقول غارفين: "معظم الناس يعرفون في داخلهم ما الذي يساعدهم ويمنحهم الراحة، وهذا يختلف من شخص إلى آخر".
ومن بين الطرق التي يقترحها الأطباء النفسيون: تمارين التنفس، والمشي، وممارسة الهوايات، واللقاء مع الأصدقاء، والتحدث مع معالج نفسي، والاهتمام بالنشاطات الإبداعية والعناية الذاتية.
ويختم زيفرا قائلاً: "المهم هو تحويل الانتباه إلى أشياء إيجابية تساعد على إبعاد العقل عن القلق والتفكير المفرط".
المصدر
نساء خلف خط القلق... هكذا تُعيد النزاعات صياغة واقع المرأة النفسي!
السابق
