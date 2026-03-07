الحرب تقتل الأمهات بصمت… تقرير صادم بالأرقام: النزاعات ترفع معدلات وفيات الأمهات بشكل خطير حول العالم

في مناطق النزاعات المسلحة، تحوّل إهمال حماية الأمهات إلى حالة طوارئ إنسانية. فبينما تهدد الحرب حياة الجميع، يتراجع الاهتمام بالمخاطر والمعاناة التي تواجهها النساء الحوامل وأجنّتهن، في أحد أبرز مظاهر نزع الإنسانية الذي تسببه الحروب.



وفي هذا السياق، أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن ما يصل إلى 60% من وفيات الحمل والولادة في العالم تحدث في البلدان التي تعيش حروباً أو تعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي شديد.



ويُظهر تقرير معدل وفيات الأمهات (Maternal Mortality Ratio – MMR) أن الأرقام ترتفع بشكل خطير في مناطق النزاعات، حيث تسجل 504 وفيات لكل 100 ألف حالة حمل.



كما أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانات إضافية توضح الصورة بشكل أوسع. ففي الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي يبلغ معدل وفيات الأمهات 368 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل، بينما ينخفض هذا المعدل إلى 99 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل في الدول التي لا تعاني من نزاعات أو اضطرابات.



ولا يقتصر الخطر على ضعف الخدمات الصحية فقط. ففي الدول التي تشهد حروباً تعيش نحو 10% من النساء في سن الإنجاب حول العالم، حيث قد يتعرضن للعنف الجنسي المستخدم كسلاح في الحرب أو لحالات حمل ناتجة عن الاغتصاب. ويزيد نقص الرعاية الطبية المناسبة من حجم المخاطر التي تواجهها النساء في هذه المناطق.



وتشير البيانات إلى أن القارة الإفريقية هي الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة. فبحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية استناداً إلى بيانات البنك الدولي لعام 2023، تتركز معظم النزاعات في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء، مع تسجيل معدلات مرتفعة في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.



وفي إفريقيا جنوب الصحراء ارتفعت معدلات وفيات الأمهات بشكل كبير في الدول التي تعيش حروباً أو اضطرابات اجتماعية، لتتجاوز 500 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل.



كما تسجل مناطق أخرى معدلات مرتفعة من وفيات الأمهات، من بينها الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ففي الشرق الأوسط تتركز الوفيات في الدول غير المستقرة، بينما في جنوب آسيا ترتبط بشكل خاص بالدول التي تعيش نزاعات مثل أفغانستان.



ورغم خطورة الوضع، اتخذت بعض الدول التي عانت طويلاً من النزاعات خطوات لمحاولة مواجهة هذه الأزمة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية هذه المبادرات محاولات إيجابية للحد من الكارثة في ظروف بالغة الصعوبة.



ففي كولومبيا تم تعزيز شبكة الرعاية الصحية المحلية بهدف توفير ظروف أكثر أماناً للولادة. أما إثيوبيا فقد أنشأت فرقاً طبية متنقلة ودرّبت القابلات لمعالجة هذه المشكلة.