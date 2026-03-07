الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحرب تقتل الأمهات بصمت… تقرير صادم بالأرقام: النزاعات ترفع معدلات وفيات الأمهات بشكل خطير حول العالم

منوعات
2026-03-07 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحرب تقتل الأمهات بصمت… تقرير صادم بالأرقام: النزاعات ترفع معدلات وفيات الأمهات بشكل خطير حول العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الحرب تقتل الأمهات بصمت… تقرير صادم بالأرقام: النزاعات ترفع معدلات وفيات الأمهات بشكل خطير حول العالم

في مناطق النزاعات المسلحة، تحوّل إهمال حماية الأمهات إلى حالة طوارئ إنسانية. فبينما تهدد الحرب حياة الجميع، يتراجع الاهتمام بالمخاطر والمعاناة التي تواجهها النساء الحوامل وأجنّتهن، في أحد أبرز مظاهر نزع الإنسانية الذي تسببه الحروب.

وفي هذا السياق، أشارت منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى أن ما يصل إلى 60% من وفيات الحمل والولادة في العالم تحدث في البلدان التي تعيش حروباً أو تعاني من عدم استقرار سياسي واجتماعي شديد.

ويُظهر تقرير معدل وفيات الأمهات (Maternal Mortality Ratio – MMR) أن الأرقام ترتفع بشكل خطير في مناطق النزاعات، حيث تسجل 504 وفيات لكل 100 ألف حالة حمل.

كما أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانات إضافية توضح الصورة بشكل أوسع. ففي الدول التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي يبلغ معدل وفيات الأمهات 368 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل، بينما ينخفض هذا المعدل إلى 99 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل في الدول التي لا تعاني من نزاعات أو اضطرابات.

ولا يقتصر الخطر على ضعف الخدمات الصحية فقط. ففي الدول التي تشهد حروباً تعيش نحو 10% من النساء في سن الإنجاب حول العالم، حيث قد يتعرضن للعنف الجنسي المستخدم كسلاح في الحرب أو لحالات حمل ناتجة عن الاغتصاب. ويزيد نقص الرعاية الطبية المناسبة من حجم المخاطر التي تواجهها النساء في هذه المناطق.

وتشير البيانات إلى أن القارة الإفريقية هي الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة. فبحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية استناداً إلى بيانات البنك الدولي لعام 2023، تتركز معظم النزاعات في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء، مع تسجيل معدلات مرتفعة في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء ارتفعت معدلات وفيات الأمهات بشكل كبير في الدول التي تعيش حروباً أو اضطرابات اجتماعية، لتتجاوز 500 وفاة لكل 100 ألف حالة حمل.

كما تسجل مناطق أخرى معدلات مرتفعة من وفيات الأمهات، من بينها الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ففي الشرق الأوسط تتركز الوفيات في الدول غير المستقرة، بينما في جنوب آسيا ترتبط بشكل خاص بالدول التي تعيش نزاعات مثل أفغانستان.

ورغم خطورة الوضع، اتخذت بعض الدول التي عانت طويلاً من النزاعات خطوات لمحاولة مواجهة هذه الأزمة. وتعتبر منظمة الصحة العالمية هذه المبادرات محاولات إيجابية للحد من الكارثة في ظروف بالغة الصعوبة.

ففي كولومبيا تم تعزيز شبكة الرعاية الصحية المحلية بهدف توفير ظروف أكثر أماناً للولادة. أما إثيوبيا فقد أنشأت فرقاً طبية متنقلة ودرّبت القابلات لمعالجة هذه المشكلة.
 

منوعات

الأمهات

بصمت…

تقرير

بالأرقام:

النزاعات

معدلات

وفيات

الأمهات

العالم

LBCI التالي
"كيف نشرح الحرب للأطفال؟"... خبراء يقدّمون نصائح للأهل في زمن الصراعات
"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-15

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: نؤكد على ضرورة التزام الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتهم بطريقة سلمية

LBCI
منوعات
2026-01-28

بلد عربي يخطف المركز الأول في قائمة الشواطئ الأكثر أمانًا في العالم

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-11

الضجيج يقتل الطيور بصمت… دراسة عالمية تكشف، هكذا يدمّر ضوضاء البشر حياة الطيور ويقودها إلى الانقراض

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

مدير منظمة الصحة العالمية: انسحاب واشنطن يجعل الولايات المتحدة والعالم بلا أمان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:00

"كيف نشرح الحرب للأطفال؟"... خبراء يقدّمون نصائح للأهل في زمن الصراعات

LBCI
منوعات
12:00

"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة

LBCI
منوعات
2026-03-04

بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة

LBCI
منوعات
2026-03-03

نساء خلف خط القلق... هكذا تُعيد النزاعات صياغة واقع المرأة النفسي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:43

وكالة تسنيم: بدء موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة

LBCI
منوعات
05:00

"كيف نشرح الحرب للأطفال؟"... خبراء يقدّمون نصائح للأهل في زمن الصراعات

LBCI
آخر الأخبار
07:16

وزارة الصحة: استشهاد ستة مواطنين من بينهم أربعة أطفال وسيدة في الغارة على بلدة شمسطار قضاء بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More