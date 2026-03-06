الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لكلّ زمان دولة ورجال: حكمة أبو زيد يتذكّر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة
منوعات
2026-03-06 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة
في 28 شباط 2026، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد إيران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت ما وصفه بـ"عمليات قتالية كبرى في إيران"، موجهاً رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: "لقد حانت ساعة حريتكم… وعندما ننتهي من السيطرة على حكومتكم، ستكون لكم".
وحملت العملية الأميركية اسم "Epic Fury"، بينما أطلقت إسرائيل على مهمتها اسم "Lion’s Roar".
ويرى مراقبون أن تسمية العمليات العسكرية تعكس غالباً نفسية الحرب والرواية التي تحاول الدول تقديمها لشعوبها وللعالم لتبرير تدخلاتها العسكرية. ففي كثير من الأحيان، لا يكون اسم الحرب مجرد تفصيل تقني، بل رسالة سياسية وإعلامية تعكس الدوافع المعلنة للعملية.
وعلى سبيل المثال، جاءت تسمية "Lion’s Roar" الإسرائيلية محمّلة برمزية تاريخية. فالأسد كان رمزاً مهماً في الزرادشتية القديمة ثم اعتمده لاحقاً شاهات إيران، كما يحمل أيضاً دلالة في التراث اليهودي من خلال "أسد يهوذا".
أما في الولايات المتحدة، فقد تطورت أسماء العمليات العسكرية عبر العقود. ففي أفغانستان عام 2001 أطلقت واشنطن "Operation Enduring Freedom" (عملية الحرية الدائمة)، بينما حملت الحرب في العراق عام 2003 اسم "Operation Iraqi Freedom" (عملية حرية العراق). وفي ليبيا عام 2011 أطلقت عملية "Odyssey Dawn".
لاحقاً، خلال عهد ترامب، ظهرت أسماء أخرى مثل "Southern Spear" في فنزويلا و"Midnight Hammer" في إيران، وصولاً إلى العملية الحالية "Epic Fury"، وهو اسم يرى بعض المحللين أنه منفصل عن أي سياق تاريخي أو سياسي واضح.
الشرعية الأخلاقية في الخطاب العسكري
وعند إطلاق عملية "Enduring Freedom" في أفغانستان عام 2001، كان الخطاب الأميركي واضحاً: حرب على الإرهاب بعد هجمات 11 أيلول. وقد قدمت واشنطن نفسها آنذاك باعتبارها مدافعاً عن الحرية، في إطار حملة دعائية سياسية ركزت على مواجهة تنظيم القاعدة وحلفائه.
بداية التناقض
لكن في عام 2003، ومع إطلاق "Operation Iraqi Freedom"، بدأ الجدل حول الخطاب الأميركي يتصاعد. فقد بررت واشنطن الحرب بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، إلا أن هذه الأسلحة لم يُعثر عليها لاحقاً، ما أثار تساؤلات حول مدى انسجام الاسم مع مبررات الحرب.
تناقض رمزي
في ليبيا عام 2011، حملت العملية العسكرية اسم "Odyssey Dawn"، وهو اسم اعتبره بعض المراقبين متناقضاً؛ فكلمة "Odyssey" تشير إلى رحلة طويلة غير مؤكدة النهاية، بينما تعني "Dawn" بداية جديدة. وجاء التدخل الدولي في ليبيا في سياق اتهامات لنظام معمر القذافي بتهديد المدنيين، بعد فرض عقوبات دولية عليه.
مرحلة ترامب: القوة كرسالة
في عهد ترامب، يرى محللون أن أسماء العمليات العسكرية لم تعد تركز على ترويج فكرة الحرية بقدر ما تعكس استعراض القوة العسكرية. فعمليات مثل "Midnight Hammer" و"Southern Spear" و"Epic Fury" تقدم القوة نفسها كتبرير للعملية.
أسماء الحروب… أكثر من مجرد كلمات
في النهاية، يشير محللون إلى أن أسماء العمليات العسكرية ليست مجرد مصطلحات تقنية، بل أداة نفسية وسياسية تهدف إلى تشكيل الرأي العام وإقناع الجمهور بشرعية الحرب.
لكن التجارب السابقة تظهر أن الواقع على الأرض لا ينسجم دائماً مع الرواية التي تعكسها أسماء العمليات. ومع مرور الوقت، يبدو أن الخطاب العسكري انتقل من الترويج لفكرة "الحرية" إلى التركيز على إظهار الهيمنة والقوة.
المصدر
منوعات
الملحمي"
و"زئير
الأسد"…
تكشفه
أسماء
العمليات
العسكرية
عقلية
الحروب
الحديثة
بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-02
وزير الحرب الأميركي: عملية الغضب الملحمي مركزة على تدمير قدرات إيران وعلى قوى الأمن الإيرانية تحديد موقفها والاختيار بحكمة
آخر الأخبار
2026-03-02
وزير الحرب الأميركي: عملية الغضب الملحمي مركزة على تدمير قدرات إيران وعلى قوى الأمن الإيرانية تحديد موقفها والاختيار بحكمة
0
آخر الأخبار
2026-03-06
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
آخر الأخبار
2026-03-06
وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم
0
آخر الأخبار
2026-03-01
وزير الدفاع الإسرائيلي: عملية زئير الأسد ستستمر ولن تتوقف أبدا قبل تحقيق الأهداف
آخر الأخبار
2026-03-01
وزير الدفاع الإسرائيلي: عملية زئير الأسد ستستمر ولن تتوقف أبدا قبل تحقيق الأهداف
0
آخر الأخبار
2026-03-01
الإسعاف الإسرائيلي: نقل 456 مصابا إلى المستشفيات منذ بداية عملية زئير الأسد
آخر الأخبار
2026-03-01
الإسعاف الإسرائيلي: نقل 456 مصابا إلى المستشفيات منذ بداية عملية زئير الأسد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-03-04
بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة
منوعات
2026-03-04
بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة
0
منوعات
2026-03-03
نساء خلف خط القلق... هكذا تُعيد النزاعات صياغة واقع المرأة النفسي!
منوعات
2026-03-03
نساء خلف خط القلق... هكذا تُعيد النزاعات صياغة واقع المرأة النفسي!
0
منوعات
2026-03-03
تنبيهات الطوارئ وإشعارات الأخبار تضعنا في حالة تأهّب دائم… إليك ما يمكنك فعله للتعامل معها
منوعات
2026-03-03
تنبيهات الطوارئ وإشعارات الأخبار تضعنا في حالة تأهّب دائم… إليك ما يمكنك فعله للتعامل معها
0
منوعات
2026-03-03
الصحة النفسية تحت القصف: هكذا تضاعف النزاعات المسلحة القلق والاكتئاب عالمياً
منوعات
2026-03-03
الصحة النفسية تحت القصف: هكذا تضاعف النزاعات المسلحة القلق والاكتئاب عالمياً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-03
ويتكوف: الإيرانيون قالوا لنا مباشرة ومن دون أي خجل إن لديهم 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
آخر الأخبار
2026-03-03
ويتكوف: الإيرانيون قالوا لنا مباشرة ومن دون أي خجل إن لديهم 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
0
أخبار دولية
2026-02-02
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح يفتح نافذة أمل لغزة
أخبار دولية
2026-02-02
رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح يفتح نافذة أمل لغزة
0
آخر الأخبار
2026-02-08
نواف سلام من كفركلا: زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة" ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود
آخر الأخبار
2026-02-08
نواف سلام من كفركلا: زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة" ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود
0
حال الطقس
2026-03-05
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
حال الطقس
2026-03-05
عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
أخبار لبنان
02:06
رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً
0
تقارير نشرة الاخبار
00:49
صباح الضاحية: هدوء حذر...
تقارير نشرة الاخبار
00:49
صباح الضاحية: هدوء حذر...
0
تقارير نشرة الاخبار
00:34
بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
00:34
بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...
0
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
0
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
حال الطقس
14:15
استقرار اليوم... منخفض جوي السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
تقارير نشرة الاخبار
14:11
المجلس النيابيّ باقٍ…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
تقارير نشرة الاخبار
14:04
سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
أخبار لبنان
12:39
وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية
2
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
00:20
تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله
3
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
خبر عاجل
08:08
الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك
4
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
أخبار لبنان
01:24
اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟
5
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
6
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
7
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
أخبار لبنان
08:44
رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار
8
خبر عاجل
16:32
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
خبر عاجل
16:32
فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More