الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لكلّ زمان دولة ورجال: حكمة أبو زيد يتذكّر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة

منوعات
2026-03-06 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الغضب الملحمي&quot; و&quot;زئير الأسد&quot;… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة

في 28 شباط 2026، أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة ضد إيران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت ما وصفه بـ"عمليات قتالية كبرى في إيران"، موجهاً رسالة إلى الشعب الإيراني قال فيها: "لقد حانت ساعة حريتكم… وعندما ننتهي من السيطرة على حكومتكم، ستكون لكم".

وحملت العملية الأميركية اسم "Epic Fury"، بينما أطلقت إسرائيل على مهمتها اسم "Lion’s Roar".

ويرى مراقبون أن تسمية العمليات العسكرية تعكس غالباً نفسية الحرب والرواية التي تحاول الدول تقديمها لشعوبها وللعالم لتبرير تدخلاتها العسكرية. ففي كثير من الأحيان، لا يكون اسم الحرب مجرد تفصيل تقني، بل رسالة سياسية وإعلامية تعكس الدوافع المعلنة للعملية.

وعلى سبيل المثال، جاءت تسمية "Lion’s Roar" الإسرائيلية محمّلة برمزية تاريخية. فالأسد كان رمزاً مهماً في الزرادشتية القديمة ثم اعتمده لاحقاً شاهات إيران، كما يحمل أيضاً دلالة في التراث اليهودي من خلال "أسد يهوذا".

أما في الولايات المتحدة، فقد تطورت أسماء العمليات العسكرية عبر العقود. ففي أفغانستان عام 2001 أطلقت واشنطن "Operation Enduring Freedom" (عملية الحرية الدائمة)، بينما حملت الحرب في العراق عام 2003 اسم "Operation Iraqi Freedom" (عملية حرية العراق). وفي ليبيا عام 2011 أطلقت عملية "Odyssey Dawn".

لاحقاً، خلال عهد ترامب، ظهرت أسماء أخرى مثل "Southern Spear" في فنزويلا و"Midnight Hammer" في إيران، وصولاً إلى العملية الحالية "Epic Fury"، وهو اسم يرى بعض المحللين أنه منفصل عن أي سياق تاريخي أو سياسي واضح.

الشرعية الأخلاقية في الخطاب العسكري

وعند إطلاق عملية "Enduring Freedom" في أفغانستان عام 2001، كان الخطاب الأميركي واضحاً: حرب على الإرهاب بعد هجمات 11 أيلول. وقد قدمت واشنطن نفسها آنذاك باعتبارها مدافعاً عن الحرية، في إطار حملة دعائية سياسية ركزت على مواجهة تنظيم القاعدة وحلفائه.

بداية التناقض

لكن في عام 2003، ومع إطلاق "Operation Iraqi Freedom"، بدأ الجدل حول الخطاب الأميركي يتصاعد. فقد بررت واشنطن الحرب بوجود أسلحة دمار شامل في العراق، إلا أن هذه الأسلحة لم يُعثر عليها لاحقاً، ما أثار تساؤلات حول مدى انسجام الاسم مع مبررات الحرب.

تناقض رمزي

في ليبيا عام 2011، حملت العملية العسكرية اسم "Odyssey Dawn"، وهو اسم اعتبره بعض المراقبين متناقضاً؛ فكلمة "Odyssey" تشير إلى رحلة طويلة غير مؤكدة النهاية، بينما تعني "Dawn" بداية جديدة. وجاء التدخل الدولي في ليبيا في سياق اتهامات لنظام معمر القذافي بتهديد المدنيين، بعد فرض عقوبات دولية عليه.

مرحلة ترامب: القوة كرسالة

في عهد ترامب، يرى محللون أن أسماء العمليات العسكرية لم تعد تركز على ترويج فكرة الحرية بقدر ما تعكس استعراض القوة العسكرية. فعمليات مثل "Midnight Hammer" و"Southern Spear" و"Epic Fury" تقدم القوة نفسها كتبرير للعملية.

أسماء الحروب… أكثر من مجرد كلمات

في النهاية، يشير محللون إلى أن أسماء العمليات العسكرية ليست مجرد مصطلحات تقنية، بل أداة نفسية وسياسية تهدف إلى تشكيل الرأي العام وإقناع الجمهور بشرعية الحرب.

لكن التجارب السابقة تظهر أن الواقع على الأرض لا ينسجم دائماً مع الرواية التي تعكسها أسماء العمليات. ومع مرور الوقت، يبدو أن الخطاب العسكري انتقل من الترويج لفكرة "الحرية" إلى التركيز على إظهار الهيمنة والقوة.

المصدر

منوعات

الملحمي"

و"زئير

الأسد"…

تكشفه

أسماء

العمليات

العسكرية

عقلية

الحروب

الحديثة

بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-02

وزير الحرب الأميركي: عملية الغضب الملحمي مركزة على تدمير قدرات إيران وعلى قوى الأمن الإيرانية تحديد موقفها والاختيار بحكمة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-06

وزارة الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية زئير الأسد حتى صباح اليوم

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

وزير الدفاع الإسرائيلي: عملية زئير الأسد ستستمر ولن تتوقف أبدا قبل تحقيق الأهداف

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

الإسعاف الإسرائيلي: نقل 456 مصابا إلى المستشفيات منذ بداية عملية زئير الأسد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-03-04

بين الحرب والشاشات… خبراء يشرحون كيف نحمي صحتنا النفسية من سيل الأخبار المقلقة

LBCI
منوعات
2026-03-03

نساء خلف خط القلق... هكذا تُعيد النزاعات صياغة واقع المرأة النفسي!

LBCI
منوعات
2026-03-03

تنبيهات الطوارئ وإشعارات الأخبار تضعنا في حالة تأهّب دائم… إليك ما يمكنك فعله للتعامل معها

LBCI
منوعات
2026-03-03

الصحة النفسية تحت القصف: هكذا تضاعف النزاعات المسلحة القلق والاكتئاب عالمياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

ويتكوف: الإيرانيون قالوا لنا مباشرة ومن دون أي خجل إن لديهم 460 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

LBCI
أخبار دولية
2026-02-02

رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: فتح معبر رفح يفتح نافذة أمل لغزة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-08

نواف سلام من كفركلا: زيارتنا هي للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف الى جانب القرى "المنكوبة" ووضع كفركلا أصعب من غيرها نتيجة الإنتهاكات اليومية المستمرة وقربها من الحدود

LBCI
حال الطقس
2026-03-05

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:49

صباح الضاحية: هدوء حذر...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:34

بعد الغارات هكذا يبدو المشهد من النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
حال الطقس
14:15

استقرار اليوم... منخفض جوي السبت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

المجلس النيابيّ باقٍ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

النفط يرتفع والغاز يواجه صدمة عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

سبب اصرار ايران على استهداف قطر وامكان رد الدوحة عليها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحرب قد تستمر أسابيع عدة فقط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
خبر عاجل
08:08

الجيش الإسرائيلي إلى كل من يملك حساباً في "القرض الحسن": إسحب أموالك

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
أخبار لبنان
08:44

رحلات "الشرق الاوسط" ليوم الأحد 8 آذار وصباح الاثنين 9 آذار

LBCI
خبر عاجل
16:32

فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More