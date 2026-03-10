الأخبار
من متابعة الأخبار إلى الإدمان عليها… كيف يفسر العلم ظاهرة الـDoomscrolling؟
2026-03-10 | 07:51
من متابعة الأخبار إلى الإدمان عليها… كيف يفسر العلم ظاهرة الـDoomscrolling؟
في أوقات الحروب والأزمات الكبرى، يتحول الهاتف المحمول إلى نافذة مفتوحة على العالم. فكل تنبيه إخباري أو صورة أو مقطع فيديو قد يدفع الناس إلى متابعة التطورات لحظة بلحظة. لكن المفارقة في هذا السلوك أن كثيرين يشعرون بقلق أكبر كلما تابعوا الأخبار أكثر.
وهذه الظاهرة تعرف باسم "Doomscrolling"، أي التمرير المستمر للأخبار السلبية على الإنترنت، وهي عادة أصبحت أكثر شيوعاً في زمن الأزمات والحروب.
وبحسب تقرير نشرته
Harvard Health Publishing
، فإن الـ doomscrolling يشير إلى الميل إلى الاستمرار في تصفح الأخبار السيئة أو المقلقة لفترات طويلة، حتى عندما يدرك الشخص أن ذلك يؤثر سلباً على حالته النفسية. وتشير المؤسسة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق والشعور بالإرهاق النفسي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأخبار الكوارث أو الحروب أو الأزمات العالمية.
ويرى خبراء الصحة النفسية أن الإنسان في أوقات الخطر يبحث بطبيعته عن المعلومات لفهم ما يحدث حوله. إلا أن هذا البحث قد يتحول بسهولة إلى حلقة مفرغة من متابعة الأخبار السلبية، إذ إن منصات التواصل الاجتماعي والخوارزميات الرقمية تميل إلى عرض مزيد من المحتوى المشابه لما يتابعه المستخدم.
وتوضح
Cleveland Clinic
أن الـ doomscrolling أصبح أكثر انتشاراً مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتدفق الأخبار على مدار الساعة. ويشير خبراؤها إلى أن الاستمرار في قراءة الأخبار المقلقة أو الصادمة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات القلق والتوتر وحتى أعراض الاكتئاب لدى بعض الأشخاص.
كما أن هذا السلوك قد يجعل الأحداث العالمية تبدو أكثر قرباً وخطورة مما هي عليه فعلياً، ما يعزز الشعور بأن الخطر دائم أو وشيك.
ويؤكد المختصون أن الرغبة في متابعة الأخبار خلال الأزمات أمر طبيعي، خصوصاً عندما يشعر الناس بأن العالم يعيش حالة عدم يقين. لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المتابعة إلى استهلاك مفرط للأخبار يؤثر في النوم والتركيز والصحة النفسية.
لهذا ينصح الخبراء بتحديد أوقات محددة لمتابعة الأخبار، والاعتماد على مصادر موثوقة فقط، مع أخذ فترات استراحة من الشاشات عندما يشعر الشخص بأن الأخبار بدأت تزيد من توتره.
في زمن الحروب والأزمات، يبقى الاطلاع على ما يحدث ضرورياً، لكن الحفاظ على توازن صحي بين المعرفة والراحة النفسية قد يكون العامل الأهم لتجنب الوقوع في دوامة القلق المستمر.
