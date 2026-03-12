الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد القصف بالفوسفور الأبيض فوق الجنوب… إليكم تفاصيل حول هذه المادة القاتلة وهذه عواقبها الكارثية على المدنيين
منوعات
2026-03-12 | 13:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بعد القصف بالفوسفور الأبيض فوق الجنوب… إليكم تفاصيل حول هذه المادة القاتلة وهذه عواقبها الكارثية على المدنيين
اتهمت منظمة
هيومن رايتس ووتش
الجيش الإسرائيلي باستخدام قذائف مدفعية تحتوي على الفوسفور الأبيض فوق مناطق سكنية في بلدة يحمر جنوب لبنان في 3 آذار 2026، في خطوة قالت المنظمة إنها قد تعرّض المدنيين لخطر كبير.
وأفادت المنظمة بأنها تحققت من ثماني صور جرى تحديد مواقعها الجغرافية تظهر قذائف فوسفور أبيض تنفجر في الجو فوق حي سكني في البلدة، إضافة إلى صور لعناصر الدفاع المدني وهم يحاولون إخماد حرائق اندلعت في منازل وسيارة في المنطقة نفسها.
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش، إن استخدام الفوسفور الأبيض فوق المناطق السكنية "أمر مقلق للغاية"، مشيراً إلى أن تأثيراته الحارقة قد تسبب الوفاة أو إصابات قاسية قد تترك معاناة دائمة للمدنيين.
ويُعد الفوسفور الأبيض مادة كيميائية تُستخدم في القذائف والصواريخ والقنابل، وتشتعل فور تعرضها للأوكسجين، ما يؤدي إلى إشعال الحرائق في المنازل والمناطق الزراعية والأهداف المدنية. وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن استخدام القذائف التي تنفجر في الجو وتنثر هذه المادة فوق مناطق مأهولة يُعد هجوماً عشوائياً غير قانوني.
ووفق تحليل المنظمة، فإن القذائف التي تنفجر في الجو قد تنشر عشرات القطع المشتعلة من الفوسفور الأبيض فوق مساحة واسعة، ما يزيد خطر إصابة المدنيين والمباني بشكل عشوائي.
في المقابل، تحذر
منظمة الصحة العالمية
من المخاطر الصحية الشديدة لهذه المادة. وتوضح المنظمة أن الفوسفور الأبيض هو مادة شمعية صلبة يتراوح لونها بين الأبيض والأصفر، وتشتعل تلقائياً في الهواء عند درجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية، منتجةً دخاناً كثيفاً أبيض اللون يحتوي على أكاسيد الفوسفور المهيّجة.
وتشير المنظمة إلى أن التعرض للفوسفور الأبيض مضر للبشر عبر جميع طرق التعرض، سواء من خلال ملامسة الجلد أو استنشاق الدخان أو الابتلاع. كما يمكن أن يسبب دخانه تهيج العينين والجهاز التنفسي، إذ تتحول أكاسيد الفوسفور في الرطوبة إلى أحماض الفوسفوريك.
وبحسب المنظمة، فإن أخطر ما يميّز هذه المادة هو قدرتها على إحداث حروق عميقة وشديدة الألم، إذ يجمع تأثيرها بين الحروق الحرارية والكيميائية. كما أن الفوسفور قابل للذوبان بدرجة كبيرة في الدهون، ما يسمح له بالتغلغل في الأنسجة وإحداث حروق عميقة بطيئة الالتئام.
وقد تتأخر بعض التأثيرات الصحية الخطيرة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد التعرض، وتشمل اضطرابات في القلب والأوعية الدموية، وتلف الكبد والكلى، وفقدان الوعي أو الغيبوبة، وقد تنتهي الحالات الشديدة بالوفاة نتيجة الصدمة أو الفشل العضوي.
كما قد تسبب جزيئات الفوسفور الأبيض حروقاً في العينين وانثقاباً في القرنية، بينما يؤدي الدخان الناتج عن احتراقه إلى تهيج الجهاز التنفسي والسعال والصداع، وقد يتسبب في وذمة رئوية متأخرة.
وتدعو منظمات حقوقية دولية إلى وقف استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المأهولة فوراً، محذرة من أن آثاره الحارقة والصحية قد تخلّف إصابات دائمة وخطيرة في صفوف المدنيين.
منوعات
القصف
بالفوسفور
الأبيض
الجنوب…
إليكم
تفاصيل
المادة
القاتلة
عواقبها
الكارثية
المدنيين
لبنان تحت النار… صور ومشاهد مؤلمة توثق النيران والعنف وحجم الدمار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-09
هيومن رايتس ووتش: استخدام الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي
آخر الأخبار
2026-03-09
هيومن رايتس ووتش: استخدام الفوسفور الأبيض فوق مناطق مأهولة غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي
0
آخر الأخبار
2026-03-09
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض جوا فوق منازل في بلدة يحمر جنوب لبنان في 3 آذار
آخر الأخبار
2026-03-09
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض جوا فوق منازل في بلدة يحمر جنوب لبنان في 3 آذار
0
أخبار دولية
2026-01-13
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني
أخبار دولية
2026-01-13
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة نتيجة أي تصعيد أميركي إيراني
0
آخر الأخبار
2026-01-13
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة من أي تصعيد أميركي إيراني
آخر الأخبار
2026-01-13
قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة من أي تصعيد أميركي إيراني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-03-11
لبنان تحت النار… صور ومشاهد مؤلمة توثق النيران والعنف وحجم الدمار
منوعات
2026-03-11
لبنان تحت النار… صور ومشاهد مؤلمة توثق النيران والعنف وحجم الدمار
0
منوعات
2026-03-10
حين ينجو البعض ويعاني الآخرون… "ذنب النجاة" شعور خفي يرافق الناس في زمن الحروب
منوعات
2026-03-10
حين ينجو البعض ويعاني الآخرون… "ذنب النجاة" شعور خفي يرافق الناس في زمن الحروب
0
منوعات
2026-03-10
من متابعة الأخبار إلى الإدمان عليها… كيف يفسر العلم ظاهرة الـDoomscrolling؟
منوعات
2026-03-10
من متابعة الأخبار إلى الإدمان عليها… كيف يفسر العلم ظاهرة الـDoomscrolling؟
0
منوعات
2026-03-09
قلق الحروب يمتد إلى العالم… خبراء نفس: الخوف طبيعي لكن احذروا هذه الأمور
منوعات
2026-03-09
قلق الحروب يمتد إلى العالم… خبراء نفس: الخوف طبيعي لكن احذروا هذه الأمور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-15
وزير المالية يصدر قرارات بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية لأصحاب الحقوق الاقتصادية
أخبار لبنان
2026-01-15
وزير المالية يصدر قرارات بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية لأصحاب الحقوق الاقتصادية
0
أخبار لبنان
13:13
اليونيفيل: قوات حفظ السلام موجودة على الأرض
أخبار لبنان
13:13
اليونيفيل: قوات حفظ السلام موجودة على الأرض
0
آخر الأخبار
2026-03-10
نورنيوز نقلا عن دبلوماسي: مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان يوم الأحد في هجوم إسرائيلي
آخر الأخبار
2026-03-10
نورنيوز نقلا عن دبلوماسي: مقتل 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان يوم الأحد في هجوم إسرائيلي
0
آخر الأخبار
13:02
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قيادي في الحرس الثوريّ من وحدة الصواريخ الباليستية في حزب الله في لبنان
آخر الأخبار
13:02
الجيش الإسرائيليّ: قضينا على قيادي في الحرس الثوريّ من وحدة الصواريخ الباليستية في حزب الله في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
خبر عاجل
13:41
مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه
0
حال الطقس
20:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
حال الطقس
20:59
انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
تقارير نشرة الاخبار
20:58
طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ
0
تقارير نشرة الاخبار
20:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
تقارير نشرة الاخبار
20:50
التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد
0
تقارير نشرة الاخبار
20:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
20:46
الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
تقارير نشرة الاخبار
20:23
بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
تقارير نشرة الاخبار
20:22
هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
20:20
المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
تقارير نشرة الاخبار
20:17
يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
22:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
أخبار لبنان
22:02
أدرعي: سنرد الصاع صاعين
2
أخبار لبنان
16:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
16:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
3
خبر عاجل
09:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
09:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
4
خبر عاجل
01:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
خبر عاجل
01:41
غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف
5
أخبار لبنان
16:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
أخبار لبنان
16:43
قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان
6
أخبار لبنان
21:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
أخبار لبنان
21:27
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
14:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
14:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
8
خبر عاجل
13:13
أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله
خبر عاجل
13:13
أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More