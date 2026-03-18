"لماذا لم تعد تشعر بشيء؟"... الخدر العاطفي في زمن الأزمات: لهذا السبب تتراجع مشاعرنا

في خضم الأزمات والتوتر المستمر، قد يلاحظ كثيرون تغيراً غريباً في مشاعرهم: لا حزن واضح… ولا فرح حقيقي. وكأن شيئاً ما قد انطفأ في الداخل. هذه الحالة تُعرف بـ"الخدر العاطفي"، وهي ظاهرة نفسية شائعة في أوقات الضغط الشديد.

ورغم أنها قد تبدو مقلقة، يؤكد خبراء أن هذا الشعور ليس ضعفاً، بل استجابة دفاعية من الدماغ.

وتشير دراسات علمية إلى أن الصدمات لا تؤثر فقط على الحالة النفسية، بل تمتد إلى الجسم والدماغ معاً، حيث يحدث خلل في طريقة معالجة الإشارات الحسية، ما يؤثر على المشاعر والانتباه والسلوك.

فعندما يتعرض الإنسان لتوتر مزمن، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى تغييرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتفاعل العاطفي. وفي هذه الحالة، قد يبقى الدماغ في حالة مراقبة مستمرة للخطر، حتى في غياب تهديد فعلي.

وهنا يظهر الخدر العاطفي، حيث يشعر الشخص بـ:

- تراجع في المشاعر أو غيابها

- صعوبة في التفاعل مع الأحداث

- إحساس بالانفصال عن الذات أو الواقع

كما قد يرافق ذلك فقدان الحافز، التعب، ضعف التركيز، وصعوبة في التعبير عن المشاعر.

وفي بعض الحالات، قد يشعر الإنسان وكأنه يعيش "خارج نفسه"، أو أن العالم من حوله غير واقعي، وهي حالات معروفة في علم النفس باسم "تبدد الشخصية" و"تبدد الواقع".

ولا تقتصر الأسباب على التوتر فقط، إذ قد يرتبط الخدر العاطفي بـ:

- اضطراب ما بعد الصدمة

- الاكتئاب والقلق

- الإرهاق الشديد

- بعض الأدوية

- اضطرابات نفسية مرتبطة بالانفصال

ورغم قسوة هذه الحالة، يؤكد المختصون أنها غالباً موقتة، وتتحسن مع معالجة السبب الأساسي.

وينصح الخبراء بمجموعة خطوات تساعد على استعادة التوازن، أبرزها:

- تقليل التعرض المستمر للأخبار

- الحصول على نوم كافٍ

- ممارسة النشاط البدني

- الحفاظ على روتين يومي

- التواصل مع الآخرين

- اللجوء إلى الدعم النفسي عند الحاجة

في النهاية، لا يعني الخدر العاطفي أن الإنسان فقد مشاعره، بل أن دماغه يحاول حمايته من ضغط يفوق قدرته على التحمل.

وفي زمن الأزمات، قد يكون هذا الصمت الداخلي مجرد مرحلة… يمكن تجاوزها مع الوقت والدعم المناسب.

المصادر:
Frontiers in Neuroscience
 

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-03-14

حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر

LBCI
منوعات
2026-03-03

"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟

LBCI
منوعات
2026-03-09

التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-09

"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
03:46

القرد الذي أبكى العالم لم يعد وحيداً…كان يحتضن دمية واليوم يعانق الحب: تحوّل صادم في قصة بانش (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-03-17

"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة

LBCI
منوعات
2026-03-17

"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"

LBCI
منوعات
2026-03-17

"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟

LBCI
أخبار دولية
2026-01-13

ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران

LBCI
أمن وقضاء
01:52

الغارات في النبطية لم تتوقف... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: أوقفنا تدفق المهاجرين المجرمين والمرضى العقليين إلى الولايات المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
10:10

وزير الصحة بعد وصول طائرة مساعدات زنتها 35.8 طن مقدمة لوزارة الصحة من كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية: نجدد الشكر للمجتمع الدولي الذي يقف الى جانب وزارة الصحة وسيتم توزيع هذه المساعدات بشفافية ووضوح

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:56

شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أخبار لبنان
08:55

غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:47

وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة

LBCI
أخبار لبنان
08:36

شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:29

إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
08:28

محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:56

الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب

LBCI
أخبار دولية
07:51

الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"

LBCI
أمن وقضاء
05:51

الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
01:31

رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أمن وقضاء
01:36

ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة

LBCI
خبر عاجل
03:14

الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

