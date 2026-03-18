بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
"لماذا لم تعد تشعر بشيء؟"... الخدر العاطفي في زمن الأزمات: لهذا السبب تتراجع مشاعرنا
2026-03-18 | 07:04
في خضم الأزمات والتوتر المستمر، قد يلاحظ كثيرون تغيراً غريباً في مشاعرهم: لا حزن واضح… ولا فرح حقيقي. وكأن شيئاً ما قد انطفأ في الداخل. هذه الحالة تُعرف بـ"الخدر العاطفي"، وهي ظاهرة نفسية شائعة في أوقات الضغط الشديد.
ورغم أنها قد تبدو مقلقة، يؤكد خبراء أن هذا الشعور ليس ضعفاً، بل استجابة دفاعية من الدماغ.
وتشير دراسات علمية إلى أن الصدمات لا تؤثر فقط على الحالة النفسية، بل تمتد إلى الجسم والدماغ معاً، حيث يحدث خلل في طريقة معالجة الإشارات الحسية، ما يؤثر على المشاعر والانتباه والسلوك.
فعندما يتعرض الإنسان لتوتر مزمن، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى تغييرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتفاعل العاطفي. وفي هذه الحالة، قد يبقى الدماغ في حالة مراقبة مستمرة للخطر، حتى في غياب تهديد فعلي.
وهنا يظهر الخدر العاطفي، حيث يشعر الشخص بـ:
- تراجع في المشاعر أو غيابها
- صعوبة في التفاعل مع الأحداث
- إحساس بالانفصال عن الذات أو الواقع
كما قد يرافق ذلك فقدان الحافز، التعب، ضعف التركيز، وصعوبة في التعبير عن المشاعر.
وفي بعض الحالات، قد يشعر الإنسان وكأنه يعيش "خارج نفسه"، أو أن العالم من حوله غير واقعي، وهي حالات معروفة في علم النفس باسم "تبدد الشخصية" و"تبدد الواقع".
ولا تقتصر الأسباب على التوتر فقط، إذ قد يرتبط الخدر العاطفي بـ:
- اضطراب ما بعد الصدمة
- الاكتئاب والقلق
- الإرهاق الشديد
- بعض الأدوية
- اضطرابات نفسية مرتبطة بالانفصال
ورغم قسوة هذه الحالة، يؤكد المختصون أنها غالباً موقتة، وتتحسن مع معالجة السبب الأساسي.
وينصح الخبراء بمجموعة خطوات تساعد على استعادة التوازن، أبرزها:
- تقليل التعرض المستمر للأخبار
- الحصول على نوم كافٍ
- ممارسة النشاط البدني
- الحفاظ على روتين يومي
- التواصل مع الآخرين
- اللجوء إلى الدعم النفسي عند الحاجة
في النهاية، لا يعني الخدر العاطفي أن الإنسان فقد مشاعره، بل أن دماغه يحاول حمايته من ضغط يفوق قدرته على التحمل.
وفي زمن الأزمات، قد يكون هذا الصمت الداخلي مجرد مرحلة… يمكن تجاوزها مع الوقت والدعم المناسب.
المصادر:
Frontiers in Neuroscience
Healthline
القرد الذي أبكى العالم لم يعد وحيداً…كان يحتضن دمية واليوم يعانق الحب: تحوّل صادم في قصة بانش (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-03-14
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
صحة وتغذية
2026-03-14
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
0
منوعات
2026-03-03
"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟
منوعات
2026-03-03
"العدوى العاطفية" والقلق الجماعي: كيف يتحوّل الخوف إلى عدوى في زمن التهديد؟
0
منوعات
2026-03-09
التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد
منوعات
2026-03-09
التعب في زمن الحرب… لهذا السبب نشعر بالإرهاق حتى من دون جهد
0
صحة وتغذية
2026-03-09
"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء
صحة وتغذية
2026-03-09
"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
03:46
القرد الذي أبكى العالم لم يعد وحيداً…كان يحتضن دمية واليوم يعانق الحب: تحوّل صادم في قصة بانش (فيديو)
منوعات
03:46
القرد الذي أبكى العالم لم يعد وحيداً…كان يحتضن دمية واليوم يعانق الحب: تحوّل صادم في قصة بانش (فيديو)
0
منوعات
2026-03-17
"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة
منوعات
2026-03-17
"تروما الحرب"... كابوس يلاحق الناجين حتى في الأماكن الآمنة
0
منوعات
2026-03-17
"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"
منوعات
2026-03-17
"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"
0
منوعات
2026-03-17
"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟
منوعات
2026-03-17
"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-13
ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران
أخبار دولية
2026-01-13
ترامب: واشنطن ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على الشركاء التجاريين لإيران
0
أمن وقضاء
01:52
الغارات في النبطية لم تتوقف... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
01:52
الغارات في النبطية لم تتوقف... هذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: أوقفنا تدفق المهاجرين المجرمين والمرضى العقليين إلى الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: أوقفنا تدفق المهاجرين المجرمين والمرضى العقليين إلى الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
10:10
وزير الصحة بعد وصول طائرة مساعدات زنتها 35.8 طن مقدمة لوزارة الصحة من كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية: نجدد الشكر للمجتمع الدولي الذي يقف الى جانب وزارة الصحة وسيتم توزيع هذه المساعدات بشفافية ووضوح
آخر الأخبار
10:10
وزير الصحة بعد وصول طائرة مساعدات زنتها 35.8 طن مقدمة لوزارة الصحة من كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية: نجدد الشكر للمجتمع الدولي الذي يقف الى جانب وزارة الصحة وسيتم توزيع هذه المساعدات بشفافية ووضوح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
0
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
0
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
0
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
0
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
2
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
3
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
4
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
5
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
6
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
7
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
8
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
