"لماذا لم تعد تشعر بشيء؟"... الخدر العاطفي في زمن الأزمات: لهذا السبب تتراجع مشاعرنا

في خضم الأزمات والتوتر المستمر، قد يلاحظ كثيرون تغيراً غريباً في مشاعرهم: لا حزن واضح… ولا فرح حقيقي. وكأن شيئاً ما قد انطفأ في الداخل. هذه الحالة تُعرف بـ"الخدر العاطفي"، وهي ظاهرة نفسية شائعة في أوقات الضغط الشديد.ورغم أنها قد تبدو مقلقة، يؤكد خبراء أن هذا الشعور ليس ضعفاً، بل استجابة دفاعية من الدماغ.وتشير دراسات علمية إلى أن الصدمات لا تؤثر فقط على الحالة النفسية، بل تمتد إلى الجسم والدماغ معاً، حيث يحدث خلل في طريقة معالجة الإشارات الحسية، ما يؤثر على المشاعر والانتباه والسلوك.فعندما يتعرض الإنسان لتوتر مزمن، يفرز الجسم هرمونات مثل الكورتيزول، ما يؤدي إلى تغييرات في مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة والتفاعل العاطفي. وفي هذه الحالة، قد يبقى الدماغ في حالة مراقبة مستمرة للخطر، حتى في غياب تهديد فعلي.وهنا يظهر الخدر العاطفي، حيث يشعر الشخص بـ:- تراجع في المشاعر أو غيابها- صعوبة في التفاعل مع الأحداث- إحساس بالانفصال عن الذات أو الواقعكما قد يرافق ذلك فقدان الحافز، التعب، ضعف التركيز، وصعوبة في التعبير عن المشاعر.وفي بعض الحالات، قد يشعر الإنسان وكأنه يعيش "خارج نفسه"، أو أن العالم من حوله غير واقعي، وهي حالات معروفة في علم النفس باسم "تبدد الشخصية" و"تبدد الواقع".ولا تقتصر الأسباب على التوتر فقط، إذ قد يرتبط الخدر العاطفي بـ:- اضطراب ما بعد الصدمة- الاكتئاب والقلق- الإرهاق الشديد- بعض الأدوية- اضطرابات نفسية مرتبطة بالانفصالورغم قسوة هذه الحالة، يؤكد المختصون أنها غالباً موقتة، وتتحسن مع معالجة السبب الأساسي.وينصح الخبراء بمجموعة خطوات تساعد على استعادة التوازن، أبرزها:- تقليل التعرض المستمر للأخبار- الحصول على نوم كافٍ- ممارسة النشاط البدني- الحفاظ على روتين يومي- التواصل مع الآخرين- اللجوء إلى الدعم النفسي عند الحاجةفي النهاية، لا يعني الخدر العاطفي أن الإنسان فقد مشاعره، بل أن دماغه يحاول حمايته من ضغط يفوق قدرته على التحمل.وفي زمن الأزمات، قد يكون هذا الصمت الداخلي مجرد مرحلة… يمكن تجاوزها مع الوقت والدعم المناسب.المصادر: