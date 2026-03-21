الغارات على طهران تمتدّ إلى التراث… أضرار في قصر سعد آباد

تسببت الاهتزازات الناتجة عن الغارات الأميركية-الإسرائيلية على طهران بأضرار في عدد من المباني التاريخية داخل مجمّع قصر سعد آباد، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الإيرانية، وفق ما أفادت به وكالات أنباء رسمية الجمعة.

ويضمّ المجمع الواقع في شمال طهران حدائق واسعة وعددًا من الأجنحة التي شُيّدت مطلع القرن العشرين، وتحولت لاحقًا إلى متاحف توثّق التاريخ الثقافي لإيران.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وكالتا إرنا وإيسنا حطاما لنوافذ وأسقف متضررة تناثَرَ على أرض القصر الأخضر، وهو أحد أكثر الأجنحة استقطابا للزوار في المجمع. وبحسب وكالة إرنا، تعرّض كذلك جناحان آخران على الأقل لأضرار "بسبب الاهتزازات الناجمة عن الانفجارات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أنه نفّذ ضربات جديدة استهدفت "بنى تحتية" تابعة للسلطات الإيرانية في طهران.

وإلى جانب المتاحف، يضمّ قصر سعد آباد مقارّ إقامة لرئيس الجمهورية الإيرانية ومحافظ الإقليم، فيما تقع بالقرب منه أيضاً منشآت تابعة للحرس الثوري وللسلطة القضائية.

ومن بين 29 موقعا إيرانيا مدرجة على لائحة التراث العالمي، أحصت اليونسكو في مطلع الأسبوع تضرّر أربعة مواقع على الأقل حتى الآن، أبرزها قصر غُلِستان الواقع في الوسط التاريخي لطهران، ومسجد جامع أصفهان (وسط إيران) والمواقع ما قبل التاريخية في وادي خرم آباد (شرق).

وكالة فرانس برس