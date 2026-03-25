عنصر بسيط في غرفتك قد يسرق نومك… إليكم ما قد يكون السبب الخفي للأرق
منوعات
2026-03-25 | 09:32
مشاهدات عالية
يعاني كثيرون من صعوبة في النوم، حيث يقضون الليل في التقلب في السرير وتفقد الهاتف، بينما تضيع ساعات النوم من دون جدوى. وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم على الكافيين أو استخدام الشاشات أو التوتر، لكن خبراء كشفوا أن السبب قد يكون عنصرًا غير متوقع داخل غرفة النوم.
فبحسب خبيرة النوم شارلي ديفيز، فإن غرفة النوم يجب أن تكون مساحة هادئة ومريحة. وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين ينامون في بيئة مرتبة وخالية من الفوضى يشعرون براحة أكبر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
المرآة… المتهم غير المتوقع
ورغم أن المرايا تُستخدم عادةً لجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا، إلا أن موقعها قد يؤثر بشكل مباشر على جودة النوم.
وتوضح ديفيز أن وجود مرآة مقابل السرير قد يُبقي الدماغ في حالة تأهب مستمر، لأن المرايا تعكس الضوء والحركة، حتى خلال النوم الخفيف.
فعلى سبيل المثال، يمكن لأضواء السيارات أو إنارة الشارع أو حتى حركة عابرة أن تنعكس داخل الغرفة، ما يسبب اضطرابًا خفيفًا في النوم ويمنع الجسم من الاسترخاء الكامل.
الحل ليس الاستغناء عنها
ولا يعني ذلك ضرورة إزالة المرآة، بل يكفي إعادة وضعها في مكان مناسب، مثل وضعها بزاوية جانبية بعيدًا عن مواجهة السرير، للاستفادة من الإضاءة الطبيعية دون التأثير على الراحة.
وتشير ديفيز أيضًا إلى أن كثرة الأسطح العاكسة مع الفوضى قد تجعل الغرفة تبدو أقل هدوءًا، ما ينعكس سلبًا على النوم.
كما أن رؤية انعكاسك بشكل مفاجئ في الظلام قد تكون كافية لإيقاظك أو إثارة القلق.
نصائح لنوم أفضل
ولتحسين جودة النوم، ينصح الخبراء بعدة خطوات بسيطة:
- وضع السرير بعيدًا عن مصادر الضوء المباشر أو أماكن الحركة
- إبعاد الهاتف عن متناول اليد لتجنّب التصفح الليلي
- استخدام إضاءة خافتة ودافئة بدل الإضاءة القوية
- الحفاظ على طاولة السرير مرتبة وبسيطة
- ترك مساحة كافية حول السرير لتجنّب الشعور بالازدحام
