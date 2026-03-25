العثور على هيكل عظمي في كنيسة هولندية يعود للفارس الفرنسي الشهير دارتانيان

أفاد الإعلام الهولندي بأنه تم العثور على هيكل عظمي في كنيسة في ماستريخت، يُرجّح أن يكون للفارس الشهير دارتانيان بطل رواية ألكساندر دوما الذي قتل في المدينة قبل أكثر من 350 عاما.

وتم اكتشاف الهيكل العظمي خلال أعمال ترميم تجرى في الكنيسة التي يعود أصلها إلى القرن الثالث عشر بعد انهيار جزء من أرضيتها، بحسب المعلومات.

وأمضى الفارس الفرنسي الشهير المكنّى دارتانيان واسمه الحقيقي شارل دو با دو كاستلمور حياته في خدمة الملكين لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر.

وشكّلت مسيرته مصدر إلهام للكاتب الفرنسي ألكساندر دوما في روايته "الفرسان الثلاثة" التي ذاع صيتها في العالم أجمع وترجمت إلى عدّة لغات ونقلت إلى شاشات السينما.

قُتل دارتانيان سنة 1673 خلال حصار ماستريخت وما زال موقع دفنه غير معروف.

وسحب الهيكل العظمي من الكنيسة ونقل إلى معهد لعلم الآثار. كما يتم تحليل عيّنة من حمضه النووي في مختبر في ميونيخ بألمانيا.