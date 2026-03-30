الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Jesus Of Nazareth
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بين الاكتئاب والهوس… يوم عالمي يكشف الوجه الخفي لاضطراب ثنائي القطب: مرض صامت يغيّر حياة الملايين
منوعات
2026-03-30 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بين الاكتئاب والهوس… يوم عالمي يكشف الوجه الخفي لاضطراب ثنائي القطب: مرض صامت يغيّر حياة الملايين
يُصادف في 30 آذار من كل عام اليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب، وهو مناسبة تهدف إلى رفع الوعي حول أحد أكثر الاضطرابات النفسية تعقيدًا وتأثيرًا على حياة الإنسان، والذي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرسام الهولندي الشهير Vincent van Gogh، أحد أبرز فناني العالم، والذي ارتبط إبداعه بمعاناته النفسية، حيث شُخّص لاحقًا بعد وفاته باضطراب ثنائي القطب.
ويؤثر هذا الاضطراب بشكل كبير على المزاج، إذ يمرّ المصابون به بنوبات متقلبة بين الاكتئاب الحاد والهوس أو الابتهاج المفرط، ما ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، وقدرتهم على العمل، وحتى علاقاتهم الاجتماعية.
ويهدف هذا اليوم العالمي إلى نشر التوعية وتعزيز فهم هذا المرض، عبر جهود دولية مشتركة تقودها منظمات مثل International Society for Bipolar Disorders، بالتعاون مع International Bipolar Foundation وAsian Network of Bipolar Disorders.
تاريخ المرض… من اليونان القديمة إلى الطب الحديث
ورغم أن تسليط الضوء على اضطراب ثنائي القطب حديث نسبيًا، إلا أن جذوره تعود إلى العصور القديمة، حيث وثّق الطبيب اليوناني Hippocrates، الملقّب بـ"أبو الطب"، حالات تقلب المزاج بين الحزن الشديد والنشاط المفرط، وهو ما يُعرف اليوم بالاكتئاب والهوس.
وفي القرن التاسع عشر، بدأ الفهم العلمي الحديث لهذا الاضطراب، حين قدّم كل من عالم الأعصاب الفرنسي Jules Baillarger والطبيب النفسي Jean-Pierre Falret توصيفات مستقلة للحالة، قبل أن يُعرف لاحقًا بمصطلح "اضطراب ثنائي القطب".
مرض شائع… لكنه غير مُدرك
ويُعد اضطراب ثنائي القطب أكثر شيوعًا مما يُعتقد، إذ غالبًا ما يتم تجاهل أعراضه أو تفسيرها على أنها تقلبات مزاجية عادية، في حين أن المصاب يعيش في الواقع حالة معقدة من التذبذب النفسي الحاد.
ويؤدي هذا الاضطراب إلى اضطراب حياة المصابين بشكل كبير، إلا أن العلاجات الدوائية والجلسات النفسية المكثفة يمكن أن تساعد في السيطرة عليه وتحسين جودة الحياة.
رسالة أمل
ورغم صعوبة التعايش مع هذا المرض، تبقى كلمات فان غوخ مصدر إلهام: "البداية قد تكون أصعب من أي شيء آخر، لكن تحلَّ بالشجاعة، فكل شيء سيتحسن في النهاية".
ويشكّل اليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب دعوة مفتوحة لفهم أعمق لهذا المرض، ودعم المصابين به، بعيدًا عن الوصمة، نحو حياة أكثر توازنًا واستقرارًا.
المصدر
منوعات
الاكتئاب
والهوس…
عالمي
الوجه
الخفي
لاضطراب
ثنائي
القطب:
يغيّر
الملايين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More