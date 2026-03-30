بين الاكتئاب والهوس… يوم عالمي يكشف الوجه الخفي لاضطراب ثنائي القطب: مرض صامت يغيّر حياة الملايين

يُصادف في 30 آذار من كل عام اليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب، وهو مناسبة تهدف إلى رفع الوعي حول أحد أكثر الاضطرابات النفسية تعقيدًا وتأثيرًا على حياة الإنسان، والذي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرسام الهولندي الشهير Vincent van Gogh، أحد أبرز فناني العالم، والذي ارتبط إبداعه بمعاناته النفسية، حيث شُخّص لاحقًا بعد وفاته باضطراب ثنائي القطب.ويؤثر هذا الاضطراب بشكل كبير على المزاج، إذ يمرّ المصابون به بنوبات متقلبة بين الاكتئاب الحاد والهوس أو الابتهاج المفرط، ما ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، وقدرتهم على العمل، وحتى علاقاتهم الاجتماعية.ويهدف هذا اليوم العالمي إلى نشر التوعية وتعزيز فهم هذا المرض، عبر جهود دولية مشتركة تقودها منظمات مثل International Society for Bipolar Disorders، بالتعاون مع International Bipolar Foundation وAsian Network of Bipolar Disorders.ورغم أن تسليط الضوء على اضطراب ثنائي القطب حديث نسبيًا، إلا أن جذوره تعود إلى العصور القديمة، حيث وثّق الطبيب اليوناني Hippocrates، الملقّب بـ"أبو الطب"، حالات تقلب المزاج بين الحزن الشديد والنشاط المفرط، وهو ما يُعرف اليوم بالاكتئاب والهوس.وفي القرن التاسع عشر، بدأ الفهم العلمي الحديث لهذا الاضطراب، حين قدّم كل من عالم الأعصاب الفرنسي Jules Baillarger والطبيب النفسي Jean-Pierre Falret توصيفات مستقلة للحالة، قبل أن يُعرف لاحقًا بمصطلح "اضطراب ثنائي القطب".ويُعد اضطراب ثنائي القطب أكثر شيوعًا مما يُعتقد، إذ غالبًا ما يتم تجاهل أعراضه أو تفسيرها على أنها تقلبات مزاجية عادية، في حين أن المصاب يعيش في الواقع حالة معقدة من التذبذب النفسي الحاد.ويؤدي هذا الاضطراب إلى اضطراب حياة المصابين بشكل كبير، إلا أن العلاجات الدوائية والجلسات النفسية المكثفة يمكن أن تساعد في السيطرة عليه وتحسين جودة الحياة.ورغم صعوبة التعايش مع هذا المرض، تبقى كلمات فان غوخ مصدر إلهام: "البداية قد تكون أصعب من أي شيء آخر، لكن تحلَّ بالشجاعة، فكل شيء سيتحسن في النهاية".ويشكّل اليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب دعوة مفتوحة لفهم أعمق لهذا المرض، ودعم المصابين به، بعيدًا عن الوصمة، نحو حياة أكثر توازنًا واستقرارًا.