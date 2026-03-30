الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Jesus Of Nazareth
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بين الاكتئاب والهوس… يوم عالمي يكشف الوجه الخفي لاضطراب ثنائي القطب: مرض صامت يغيّر حياة الملايين

منوعات
2026-03-30 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
يُصادف في 30 آذار من كل عام اليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب، وهو مناسبة تهدف إلى رفع الوعي حول أحد أكثر الاضطرابات النفسية تعقيدًا وتأثيرًا على حياة الإنسان، والذي يتزامن مع ذكرى ميلاد الرسام الهولندي الشهير Vincent van Gogh، أحد أبرز فناني العالم، والذي ارتبط إبداعه بمعاناته النفسية، حيث شُخّص لاحقًا بعد وفاته باضطراب ثنائي القطب.

ويؤثر هذا الاضطراب بشكل كبير على المزاج، إذ يمرّ المصابون به بنوبات متقلبة بين الاكتئاب الحاد والهوس أو الابتهاج المفرط، ما ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية، وقدرتهم على العمل، وحتى علاقاتهم الاجتماعية.

ويهدف هذا اليوم العالمي إلى نشر التوعية وتعزيز فهم هذا المرض، عبر جهود دولية مشتركة تقودها منظمات مثل International Society for Bipolar Disorders، بالتعاون مع International Bipolar Foundation وAsian Network of Bipolar Disorders.

تاريخ المرض… من اليونان القديمة إلى الطب الحديث

ورغم أن تسليط الضوء على اضطراب ثنائي القطب حديث نسبيًا، إلا أن جذوره تعود إلى العصور القديمة، حيث وثّق الطبيب اليوناني Hippocrates، الملقّب بـ"أبو الطب"، حالات تقلب المزاج بين الحزن الشديد والنشاط المفرط، وهو ما يُعرف اليوم بالاكتئاب والهوس.

وفي القرن التاسع عشر، بدأ الفهم العلمي الحديث لهذا الاضطراب، حين قدّم كل من عالم الأعصاب الفرنسي Jules Baillarger والطبيب النفسي Jean-Pierre Falret توصيفات مستقلة للحالة، قبل أن يُعرف لاحقًا بمصطلح "اضطراب ثنائي القطب".

مرض شائع… لكنه غير مُدرك

ويُعد اضطراب ثنائي القطب أكثر شيوعًا مما يُعتقد، إذ غالبًا ما يتم تجاهل أعراضه أو تفسيرها على أنها تقلبات مزاجية عادية، في حين أن المصاب يعيش في الواقع حالة معقدة من التذبذب النفسي الحاد.

ويؤدي هذا الاضطراب إلى اضطراب حياة المصابين بشكل كبير، إلا أن العلاجات الدوائية والجلسات النفسية المكثفة يمكن أن تساعد في السيطرة عليه وتحسين جودة الحياة.

رسالة أمل

ورغم صعوبة التعايش مع هذا المرض، تبقى كلمات فان غوخ مصدر إلهام: "البداية قد تكون أصعب من أي شيء آخر، لكن تحلَّ بالشجاعة، فكل شيء سيتحسن في النهاية".

ويشكّل اليوم العالمي لاضطراب ثنائي القطب دعوة مفتوحة لفهم أعمق لهذا المرض، ودعم المصابين به، بعيدًا عن الوصمة، نحو حياة أكثر توازنًا واستقرارًا.

المصدر

منوعات

الاكتئاب

والهوس…

عالمي

الوجه

الخفي

لاضطراب

ثنائي

القطب:

يغيّر

الملايين

الحرب النووية إن وقعت... سيناريو مرعب يكشفه العلماء: "الناجون لن ينجوا طويلًا" وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-03-22

تسببها مدافئ الحطب وعوادم السيارات... "جائحة صامتة" تهدد حياة الملايين حول العالم والخبراء يحذّرون!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-11

الضجيج يقتل الطيور بصمت… دراسة عالمية تكشف، هكذا يدمّر ضوضاء البشر حياة الطيور ويقودها إلى الانقراض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-13

بين الحرب والوجع… الحيوانات ضحايا صامتة للنزوح

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-20

عالم أعصاب يكشف معلومات مهمة: هكذا يمكنكم السيطرة على مشاعر القلق والتوتر!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-03-27

الحرب النووية إن وقعت... سيناريو مرعب يكشفه العلماء: "الناجون لن ينجوا طويلًا" وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2026-03-27

ضحايا سابقات لإبستين يقاضين الحكومة الأميركية... إليكم السبب

LBCI
منوعات
2026-03-27

ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده

LBCI
منوعات
2026-03-26

الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:40

المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان: كلما طال أمد هذا الوضع تزداد صعوبة العودة عنه

LBCI
آخر الأخبار
15:55

إيرنا عن وزير النفط الإيرانيّ: اتخذنا التدابير اللازمة في شأن إمدادات الوقود ولن نواجه أي مشاكل

LBCI
آخر الأخبار
16:08

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 ضباط وجنود بجروح حرجة جدًًا من جراء كمائن لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:19

منشور على إكس: السلطات في إمارة الشارقة تفيد بالتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى إداريّ لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى بطائرة مسيرة قادمة من إيران دون تسجيل أي إصابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More