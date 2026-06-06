بين الضغوط والصمت… في شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال: معاناة خفية خلف صورة "الرجل القوي"

بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال، الذي يُصادف شهر حزيران، تتجدّد الدعوات إلى تعزيز الوعي بالتحديات النفسية التي يواجهها الرجال وتشجيعهم على طلب الدعم عند الحاجة.ويهدف هذا الشهر إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالصحة النفسية، وفتح المجال أمام حوارات أكثر انفتاحاً حول أهمية الصحة النفسية باعتبارها جزءاً أساسياً من الصحة العامة.وتشير التقديرات إلى أنّ نسبة كبيرة من الرجال تعاني من اضطرابات نفسية مختلفة، إلا أنّ كثيرين منهم يترددون في طلب المساعدة المتخصصة بسبب الوصمة الاجتماعية أو المفاهيم التقليدية المرتبطة بإظهار المشاعر والتعبير عن المعاناة.كما تُظهر البيانات أنّ معدلات الانتحار بين الرجال لا تزال أعلى من مثيلاتها لدى النساء، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي والتوعية بأهمية اللجوء إلى المساعدة عند الحاجة.ويؤكد المختصون أنّ مشكلات مثل الاكتئاب والقلق والضغوط النفسية قد تظهر لدى الرجال من خلال تغيرات سلوكية وجسدية، تشمل الانعزال الاجتماعي، والعصبية المفرطة، واضطرابات النوم، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.ويُعدّ التعرف المبكر إلى هذه المؤشرات خطوة أساسية نحو الحصول على الدعم المناسب وتحسين جودة الحياة.ويدعو الخبراء إلى بناء بيئة أكثر دعماً وتفهماً للصحة النفسية للرجال، من خلال تشجيع الحوار المفتوح، والتوعية بأهمية العلاج النفسي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والعلاقات الاجتماعية الإيجابية.ويشددون على أنّ طلب المساعدة ليس علامة ضعف، بل خطوة مسؤولة وشجاعة نحو التعافي والحفاظ على الصحة النفسية.