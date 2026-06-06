الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بين الضغوط والصمت… في شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال: معاناة خفية خلف صورة "الرجل القوي"
منوعات
2026-06-06 | 06:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بين الضغوط والصمت… في شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال: معاناة خفية خلف صورة "الرجل القوي"
بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية للرجال، الذي يُصادف شهر حزيران، تتجدّد الدعوات إلى تعزيز الوعي بالتحديات النفسية التي يواجهها الرجال وتشجيعهم على طلب الدعم عند الحاجة.
ويهدف هذا الشهر إلى كسر الصور النمطية المرتبطة بالصحة النفسية، وفتح المجال أمام حوارات أكثر انفتاحاً حول أهمية الصحة النفسية باعتبارها جزءاً أساسياً من الصحة العامة.
وتشير التقديرات إلى أنّ نسبة كبيرة من الرجال تعاني من اضطرابات نفسية مختلفة، إلا أنّ كثيرين منهم يترددون في طلب المساعدة المتخصصة بسبب الوصمة الاجتماعية أو المفاهيم التقليدية المرتبطة بإظهار المشاعر والتعبير عن المعاناة.
كما تُظهر البيانات أنّ معدلات الانتحار بين الرجال لا تزال أعلى من مثيلاتها لدى النساء، ما يعكس الحاجة الملحّة إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي والتوعية بأهمية اللجوء إلى المساعدة عند الحاجة.
ويؤكد المختصون أنّ مشكلات مثل الاكتئاب والقلق والضغوط النفسية قد تظهر لدى الرجال من خلال تغيرات سلوكية وجسدية، تشمل الانعزال الاجتماعي، والعصبية المفرطة، واضطرابات النوم، وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.
ويُعدّ التعرف المبكر إلى هذه المؤشرات خطوة أساسية نحو الحصول على الدعم المناسب وتحسين جودة الحياة.
ويدعو الخبراء إلى بناء بيئة أكثر دعماً وتفهماً للصحة النفسية للرجال، من خلال تشجيع الحوار المفتوح، والتوعية بأهمية العلاج النفسي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية والعلاقات الاجتماعية الإيجابية.
ويشددون على أنّ طلب المساعدة ليس علامة ضعف، بل خطوة مسؤولة وشجاعة نحو التعافي والحفاظ على الصحة النفسية.
المصدر
منوعات
الضغوط
والصمت…
التوعية
بالصحة
النفسية
للرجال:
معاناة
"الرجل
القوي"
التالي
اتهامات تعود إلى 20 عاماً تلاحق مذيعاً شهيراً سابقاً في "BBC"... إليكم التفاصيل
بالفيديو… روبوت يركل طفلًا خلال عرض قتالي ويشعل الجدل في الصين (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-20
جعجع: "الحزب" حوّل شهر رمضان إلى شهر تهجير ومعاناة
أخبار لبنان
2026-03-20
جعجع: "الحزب" حوّل شهر رمضان إلى شهر تهجير ومعاناة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-11
في شهر التوعية على الصحة النفسية… إشارات لا يجب تجاهلها
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-11
في شهر التوعية على الصحة النفسية… إشارات لا يجب تجاهلها
0
أخبار دولية
2026-04-27
فندق واشنطن هيلتون: عملنا وفقًا لبروتوكولات "صارمة" عندما اخترق الرجل الإجراءات
أخبار دولية
2026-04-27
فندق واشنطن هيلتون: عملنا وفقًا لبروتوكولات "صارمة" عندما اخترق الرجل الإجراءات
0
خبر عاجل
2026-05-15
ترامب: قضينا على الرجل الثاني في تنظيم "داعش" عالميًّا أبو بلال المنوكي في عملية مشتركة بين قوات أميركية ونيجيرية
خبر عاجل
2026-05-15
ترامب: قضينا على الرجل الثاني في تنظيم "داعش" عالميًّا أبو بلال المنوكي في عملية مشتركة بين قوات أميركية ونيجيرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:14
وجه يسوع المسيح على مشروبات طاقة بنكهة "التوت المبارك" و"الدراق التبشيري"... استغلال تجاري للرموز الدينية يثير الجدل وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
15:14
وجه يسوع المسيح على مشروبات طاقة بنكهة "التوت المبارك" و"الدراق التبشيري"... استغلال تجاري للرموز الدينية يثير الجدل وهذه التفاصيل! (صور)
0
منوعات
13:45
سوق العمل وأزمة منتصف العمر: لماذا تحوّلت سنوات الخبرة من ميزة إلى عائق؟
منوعات
13:45
سوق العمل وأزمة منتصف العمر: لماذا تحوّلت سنوات الخبرة من ميزة إلى عائق؟
0
منوعات
03:30
في مشهد يحوّل النهار إلى ليل... كسوف شمسي كلي نادر يعبر سماء العالم في هذا التاريخ
منوعات
03:30
في مشهد يحوّل النهار إلى ليل... كسوف شمسي كلي نادر يعبر سماء العالم في هذا التاريخ
0
منوعات
2026-06-06
وفاة برناديت شيراك... السيدة الأولى التي صنعت نفوذها السياسي خارج أسوار الإليزيه
منوعات
2026-06-06
وفاة برناديت شيراك... السيدة الأولى التي صنعت نفوذها السياسي خارج أسوار الإليزيه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:41
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان أجرى محادثتين مع قائد القيادة المركزية الأميركية خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
17:41
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان أجرى محادثتين مع قائد القيادة المركزية الأميركية خلال الـ24 ساعة الماضية
0
أخبار لبنان
11:56
قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)
أخبار لبنان
11:56
قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي
0
أخبار لبنان
14:26
اليونيفيل تقدّم التحية لجندي صربي فارق الحياة متأثراً بجراحه... اللواء ديوداتو أبانيارا: "لقد أتممت مهمتك وسنكمل المسيرة من هنا"
أخبار لبنان
14:26
اليونيفيل تقدّم التحية لجندي صربي فارق الحياة متأثراً بجراحه... اللواء ديوداتو أبانيارا: "لقد أتممت مهمتك وسنكمل المسيرة من هنا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:42
إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
16:42
إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:36
وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية
أخبار لبنان
03:36
وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية
2
أخبار لبنان
15:41
انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً
أخبار لبنان
15:41
انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً
3
أخبار لبنان
11:56
قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)
أخبار لبنان
11:56
قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)
4
أخبار لبنان
02:18
الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية
أخبار لبنان
02:18
الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية
5
خبر عاجل
11:07
ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد
خبر عاجل
11:07
ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد
6
أخبار لبنان
06:39
أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها
أخبار لبنان
06:39
أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها
7
أخبار لبنان
12:02
قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)
أخبار لبنان
12:02
قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)
8
خبر عاجل
13:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
13:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More