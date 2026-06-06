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اتهامات تعود إلى 20 عاماً تلاحق مذيعاً شهيراً سابقاً في "BBC"... إليكم التفاصيل

منوعات
2026-06-06 | 07:13
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اتهامات تعود إلى 20 عاماً تلاحق مذيعاً شهيراً سابقاً في &quot;BBC&quot;... إليكم التفاصيل
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اتهامات تعود إلى 20 عاماً تلاحق مذيعاً شهيراً سابقاً في "BBC"... إليكم التفاصيل

أجرت الشرطة البريطانية تحقيقاً مع مقدم برامج سابق في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عقب ادعاء تقدّمت به امرأة أفادت بتعرضها لاعتداء جنسي أثناء عملها في أحد برامجه التلفزيونية الشهيرة.

ويُعدّ المذيع من الوجوه المعروفة التي ظهرت على شاشات الهيئة لعقود، وقد خضع للاستجواب على خلفية اتهامات تتعلق بملامسة غير مرغوب فيها يُزعم أنها وقعت داخل موقع تصوير أحد البرامج، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وبحسب الادعاءات، فإن الحادثة المزعومة وقعت قبل نحو 20 عاماً في أحد مواقع التصوير في لندن، بين عامي 2005 و2006.

في المقابل، ينفي مقدم البرامج جميع الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكداً أنه لم تُوجَّه إليه أي تهمة رسمية.

وأفادت مصادر بأنّ المذيع خضع للاستجواب "تحت التحذير" في وقت سابق، مع تعاونه الكامل مع التحقيقات الجارية.

من جهتها، أكدت الشرطة أنّ التحقيق لا يزال مفتوحاً، وأنه لم يتم توقيف أو اعتقال أي شخص حتى الآن، فيما تواصل السلطات تقديم الدعم للمشتكية ومتابعة تفاصيل القضية.

وأوضحت الشرطة أنّ البلاغ يتعلق بواقعة يُزعم أنها حدثت في منطقة ستراتفورد شرق لندن خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
 

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