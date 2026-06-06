تلفزيون لبنان وجامعة الروح القدس - الكسليك يوقّعان اتفاقية تعاون لتطوير المحتوى والإنتاج الإعلامي والتدريب الأكاديمي

وقّعت رئيسة مجلس الإدارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" الدكتورة اليسار نداف اتفاقية تعاون مع المستشار الأول لرئيس جامعة الروح القدس- الكسليك البروفسور نعمة عازوري، بحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ورئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل واعضاء مجلس إدارة التلفزيون اضافةً الى عميد كلية الهندسة المعمارية والتصميم في الجامعة الدكتور أنطوان دحدح والدكتورة مادونا سلامة ايانيان وفريقي عمل الجامعة والتلفزيون .



تتضمّن الاتفاقية تعاوناً على الصعيد الأكاديمي والمهني والتدريب العملي والمشاريع التطبيقية، والهوية البصرية، وتطوير المحتوى وإنتاج المحتوى المشترك والإنتاج السمعي البصري .



وكان قد سبق التوقيع لقاء بين رئيس الجامعة ووزير الإعلام ورئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان.