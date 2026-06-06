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ماذا حدث بين جيل بايدن وميلانيا ترامب في السيارة يوم التنصيب في 2025؟... إليكم تفاصيل اللقاء "المحرج"
منوعات
2026-06-06 | 07:33
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ماذا حدث بين جيل بايدن وميلانيا ترامب في السيارة يوم التنصيب في 2025؟... إليكم تفاصيل اللقاء "المحرج"
كشفت السيدة الأولى الأميركية السابقة جيل بايدن في مذكراتها الجديدة عن تفاصيل لقاء وصفته بـ"المحرج" جمعها بالسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب خلال يوم التنصيب عام 2025.
وأوضحت جيل بايدن أنّ ميلانيا بدت متحفّظة خلال الحديث، واختارت التركيز على مواضيع عامة وقصيرة، مثل الطقس، بدلاً من الخوض في نقاشات شخصية أو سياسية، وفق ما نقل موقع
بيبول
.
وبحسب ما ورد في الكتاب، فإن الرحلة التي جمعتهما من البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس لحضور مراسم التنصيب كانت من أوائل المناسبات التي تفاعلت فيها السيدتان بشكل مباشر ولفترة طويلة نسبياً، في ظل علاقة اتسمت بالبرود ومحدودية التواصل خلال السنوات السابقة.
وأضافت أنّ الأجواء داخل السيارة كانت هادئة ومتقطعة، مع محاولات من شخص ثالث كان يرافقهما لكسر التوتر وإبقاء الحديث مستمراً.
وأشارت جيل بايدن إلى أنّ ميلانيا ترامب تجنّبت التوسع في الإجابة عن أسئلة تتعلق بعائلتها وحياتها الشخصية، بما في ذلك أسئلة عن ابنها بارون، واكتفت بردود مقتضبة، مفضّلة إبقاء الحوار ضمن إطار المجاملات العامة.
كما ذكرت أنّ الحديث تطرّق بشكل محدود إلى بعض المواضيع العائلية بعد سؤال عن والد ميلانيا، وذلك عقب وفاة والدتها.
وفي مذكراتها، أبدت جيل بايدن تفهّماً لبعض التوترات التي شابت العلاقة بين العائلتين، معتبرة أنّ الخلافات السياسية والأحداث المرتبطة بانتقال السلطة خلال السنوات الأخيرة انعكست على طبيعة العلاقة بين الجانبين.
منوعات
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