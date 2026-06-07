في مشهد يحوّل النهار إلى ليل... كسوف شمسي كلي نادر يعبر سماء العالم في هذا التاريخ

يستعد عشاق الفلك لمتابعة ظاهرة استثنائية تتمثل في كسوف شمسي كلي نادر يُتوقع حدوثه في 12 آب المقبل، في أول كسوف كلي من هذا النوع يُشاهد على نطاق واسع منذ أكثر من عامين.ويحدث الكسوف الشمسي الكلي عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب ضوءها بالكامل عن مناطق محددة لفترة وجيزة، ما يؤدي إلى تحول النهار إلى ما يشبه الليل.وسيكون الكسوف الكلي مرئياً في أجزاء من غرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا وشمال شرق البرتغال، فيما سيتمكن سكان مناطق واسعة من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية من مشاهدة كسوف جزئي.ويكتسب الحدث أهمية خاصة في إسبانيا، إذ سيكون أول كسوف شمسي كلي يُرى من أراضيها الرئيسية منذ عام 1905.ويمتد مسار الكسوف الكلي لأكثر من 8 آلاف كيلومتر، عابراً مناطق القطب الشمالي وغرينلاند وآيسلندا وصولاً إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. وتختلف مدة الاحتجاب الكامل للشمس بحسب الموقع الجغرافي، إذ قد تتجاوز دقيقتين في بعض المناطق، بينما لا تستمر سوى ثوانٍ معدودة في مناطق أخرى.ويشدد الخبراء على ضرورة استخدام نظارات معتمدة ومخصصة لمراقبة الكسوف أو وسائل رصد مزودة بمرشحات شمسية خاصة، محذرين من النظر مباشرة إلى الشمس لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة ودائمة للعين.كما يشكل الحدث فرصة علمية مهمة لدراسة الهالة الشمسية والغلاف الجوي الخارجي للشمس، وإجراء تجارب وأبحاث متعلقة بعلوم الفلك والفيزياء، بمشاركة علماء وهواة من مختلف أنحاء العالم.