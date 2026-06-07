سوق العمل وأزمة منتصف العمر: لماذا تحوّلت سنوات الخبرة من ميزة إلى عائق؟

تواجه فئة واسعة من الموظفين في منتصف العمر واقعاً قاسياً عند تعرّضهم للتسريح الوظيفي، فإنّ أفكار "ثقافة الإيجابية الجاهزة" ونصائح "إعادة ابتكار الذات" الرائجة ليس كافية في ظلّ ظروف سوق العمل المعقّدة التي تحكمها العوامل العمرية والمالية.



وفي هذا السياق، تُظهر أرقام حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أنَّ العمّال الأكبر سناً يواجهون فترات بطالة أطول، إذ تبلغ معدّلات التسريح ذروتها بين من تجاوزوا الخمسين عاما.



ولا تزيد احتمالات إعادةِ توظيفِهم خلال ثلاثة أشهر عن ثلث احتمالات زملائهم الأصغر سناً. بينما يخرج نحو 10 في المئة منهم من سوق العمل تماماً.



وتتفاقم الأزمة في قطاعات حيوية كقطاع التكنولوجيا الذي شهد إلغاء مئات آلاف الوظائف عالمياً. فقد تحولت الخبرة الطويلة من ميزة إلى عائق كون أصحاب القرار هم أقلّ خبرة من المتقدّمين للوظائف الذين هم أكبر سنّاً، ما يجعل مفهوم "التحيّز العمري" يسيطر على آليّة التوظيف.



ويعيش الكثير من المسرّحين تجربة مزعزعة تطيح بهويتهم وبنيتهم الأسرية والمالية. وتتفاقم هذه الأزمة مع تراكم أشهر البطالة وغياب الردود على مئات طلبات العمل.



لذا يتجلّى الواقع المالي القاسي في تحوّل مدراء تنفيذيين ومستشارين كبار إلى أعمال حرة متواضعة، إذ يلجأ بعضهم إلى وظائف توصيل لتأمين لقمة العيش بعد استنزاف مدخراتهم.



فالشركات وسوق العمل يضعون كامل اللوم والمسؤولية على الموظف، وكأنّ تجاوز هذه الأزمة المالية الصعبة يعتمد فقط على مدى تفاؤله وقدرته الشخصية على التحمّل.