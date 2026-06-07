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وجه يسوع المسيح على مشروبات طاقة بنكهة "التوت المبارك" و"الدراق التبشيري"... استغلال تجاري للرموز الدينية يثير الجدل وهذه التفاصيل! (صور)

منوعات
2026-06-07 | 15:14
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وجه يسوع المسيح على مشروبات طاقة بنكهة &quot;التوت المبارك&quot; و&quot;الدراق التبشيري&quot;... استغلال تجاري للرموز الدينية يثير الجدل وهذه التفاصيل! (صور)
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وجه يسوع المسيح على مشروبات طاقة بنكهة "التوت المبارك" و"الدراق التبشيري"... استغلال تجاري للرموز الدينية يثير الجدل وهذه التفاصيل! (صور)

استعانت شركات مشروبات طاقة برمزية "يسوع المسيح" لتسويق منتجاتها تحت شعار نشر كلمة الإنجيل. فقد لجأت علامة تجارية إلى طباعة وجه يسوع المسيح على علب مشروبات الطاقة كوجه إعلامي.

وكشفت صحيفة "ذا غارديان" أنّه رغم الشعارات الروحية، غابت عن هذه الشركات مبادرات مساعدة الفقراء، وبدا أنّ الهدف الحقيقي هو الربح المادي.

وصمّم المستثمرون هذه الفكرة مستغلّين رغبة المستهلك المسيحيّ المتديّن في دعم دينه، فتحوّلت الرموز الدينية إلى أداة تسويق تجارية بحتة.

وقاد حملات التسويق لهذه المنتجات مؤثرون وصناع محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، مروّجين للمشروبات من خلال الادّعاء بأنّ هدفهم هو التبشير، لتبدو العلبة وكأنّها أداة تبشيرية متنقّلة.

ويندرج هذا الأسلوب تحت مظلّة "مشروبات المشاهير"، حيث يكفي ربط المنتج بوجه معروف أو رمز شهير ليقبل عليه المستهلكون بكثافة دون تردّد.

لكنّ جودة هذه "المشروبات الدينية" جاءت مخيّبة للتوقّعات.

فقد صدم مشروب "ياهويه" بنكهة "التوت المبارك" المستهلكين بمذاق دوائيّ ثقيل ومزعج. ويحمل هذا المشروب الاسم العبري للإله في التراث اليهودي المسيحي.

في المقابل، قدّمت شركة "أغابي" نكهة أفضل بمذاق "الدراق التبشيري"، لكنّ سعر العلبة المرتفع فرض ضريبة باهظة.

كما تنافسهما علامات أخرى مثل "4gvn" بنكهة الحلوى الهلامية، ومشروب "برايز إنرجي" بتميمة الأسد الكرتوني.

تُظهر هذه الظاهرة أنّ الشركات لا تخدم المسيحية، بل تستغلّ قدسيّة اللّه كعلامة تجارية مجانية لزيادة مبيعاتها.

وامتدّ هذا الاستغلال ليتغلغل في أدقّ تفاصيل المنتج، حيث شملت أسماء النكهات التجارية مصطلحات دينية بحتة في محاولة لإضفاء قدسيّة مصطنعة على مجرد مشروب طاقة.

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الدين المسيحي

إثارة جدل.

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