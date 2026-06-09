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علامات تدلّ على أنّ علاقتك العاطفيّة غير آمنة... علم النفس يكشف الحلّ

منوعات
2026-06-09 | 10:43
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علامات تدلّ على أنّ علاقتك العاطفيّة غير آمنة... علم النفس يكشف الحلّ
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علامات تدلّ على أنّ علاقتك العاطفيّة غير آمنة... علم النفس يكشف الحلّ

تمرّ أكثرية العلاقات العاطفية بمرحلة يتجنّب فيها الفرد شريكه أو يلجأ إلى كبت مشاعره لتجنّب خوض محادثة صعبة. 
 
ويكشف علم النفس أنّ هذه العلاقة قد تكون غير آمنة عاطفيّاً، ما يطرح تساؤلات حول تعريف الأمان العاطفيّ في العلاقات وكيفيّة بناء ثقة بالتعبير عن المشاعر. 
 
ويفسّر المعالج النفسي في نيويورك مارتي بابيتس لموقع "سي أن أن" أنّ الشعور بالأمان العاطفي في العلاقة يتحقّق حين يؤمن الفرد أنّ شريكه يتقبّله كما هو، ما يشجّعه على مصارحته بما يزعجه.
 
ونبّه من أنّ غياب دعم الشريك في حال لم يعجبه ما عبّر له عنه هو علامة عن فقدان الأمان العاطفيّ في العلاقة.
 
بدورها، أكّدت إيفا ديلون، معالجة متخصصة في العلاقات والجنس في نيويورك، أنّ الشعور بالأمان يساعد الشركاء على الإبداع والمرح بفضل الترابط الذي يبنيه إظهار ضعفهم ومشاعرهم.
 
كما يساعد هذا على التنبّؤ بتصرّفات الطرف الآخر والشعور بالثقة تجاهه، وفق ما يؤكّده المعالج النفسي في نيويورك سكوت دوكيت. 
 
وبالرغم من أنّ العلاقات الآمنة عاطفيّاً تمرّ بخلافات، إلّا أنّ الفرق بينها وبين العلاقات غير الصحيّة يتمثّل بأنّ الشركاء يتعاملون مع المشاكل بانفتاح ورغبة بالفهم، مع الحفاظ على الاحترام أثناء التجادل.  
 
فالمفتاح الأساسي لعلاقة آمنة عاطفيّاً هو الحوار أي التواصل اللاعنفيّ والتنظيم الذاتي الذي ينظّم من خلاله الشريك مشاعره ليتمكّن من توفير الأمان للطرف الآخر.
 
وعدّدت المعالجة الجنسية ريبيكا سوكول العلامات التي تدلّ على غياب الأمان العاطفيّ في العلاقة.
 
وتشمل هذه العلامات وجود توقّع سلبي دائم لتفاعلات الشريك، الشعور بالحاجة إلى إخفاء الأفكار والمشاعر، أو المخاطرة بعواقب عاطفية مثل البرود أو الغضب أو الحزن من الشريك.
 
ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي غياب الأمان العاطفي إلى عدم الصدق، ما يدفع الفرد الى تجنّب شريكه وإخفاء مشاعره وأفكاره الحقيقية عبر تواصل غير مباشر، ما يزيد الأذى والاستياء على المدى الطويل. 
 
وتمتدّ الآثار النفسية لهذا النوع من العلاقات يلجأ الأشخاص الذين يعيشون في علاقات غير آمنة عاطفيًا إلى المواد المخدرة أو الكحول  للتهرّب من ألم الانفصال العاطفي. ويُنصَح بالعلاج الزوجي  نظراً لحياديّة المعالج الذي يركز فقط على بناء الأمان العاطفي وتعليم المهارات اللازمة.

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